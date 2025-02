Na volta às aulas, Ipem-SP orienta sobre o uso do transporte escolar

Com o retorno às aulas, pais e responsáveis devem ficar atentos ao momento de contratar o serviço de transporte escolar. Muitos desconhecem que o cronotacógrafo, popularmente conhecido como tacógrafo, é um equipamento de uso obrigatório para esse tipo de condução. O tacógrafo precisa ser certificado para assegurar a confiabilidade dos dados registrados. As informações contidas nele são aceitas e utilizadas legalmente em casos de acidentes ou denúncias de má condução do veículo.

O cronotacógrafo registra dados cruciais sobre a condução dos veículos, como a distância percorrida, tempos de parada, direção e velocidade desenvolvida. Além do uso obrigatório, deve passar por verificação metrológica. Os ensaios metrológicos são enviados ao Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, para análise. Se aprovado, é emitido o certificado de verificação, válido por dois anos em todo o território nacional.

A importância de verificar o certificado

Pais e responsáveis devem sempre observar se o veículo utilizado no transporte escolar possui o certificado de verificação do tacógrafo vigente. A verificação pode ser feita online, no site https://cronotacografo.rbmlq.gov.br/. Segundo a lei 9.503 de 1997, artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro, o cronotacógrafo é obrigatório, inclusive para condução escolar.

Para obter o certificado de verificação, o proprietário do veículo deve passar por duas etapas: lacrar e ensaiar o equipamento em um posto de ensaio credenciado pelo Inmetro. O não cumprimento da legislação resulta em penalidades impostas pelos órgãos de trânsito e fiscalizações do Ipem-SP.

O cronotacógrafo e a segurança no transporte escolar

O cronotacógrafo é essencial para a segurança em ruas e estradas, sendo considerado a “caixa preta” de vans escolares, ônibus e caminhões. Ele contém um disco diagrama de papel ou fita que deve ser trocado a cada 24 horas ou sete dias, guardando informações como distância percorrida, limites de velocidade e tempo de direção do motorista.

Em 2024, o Ipem-SP verificou 202.734 cronotacógrafos, contribuindo para a segurança no transporte escolar. Confira: