Na volta à Arena, Grêmio leva virada do Atlético-MG com gols nos acréscimos

O Atlético-MG derrotou o Grêmio de virada após sair perdendo por 2 a 0 na volta do time gaúcho à Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, neste domingo (1º). O time alvinegro ganhou por 3 a 2, com dois gols marcados nos acréscimos, e voltou a vencer depois de quatro rodadas no Campeonato Brasileiro.

O Grêmio abriu vantagem de dois gols ainda no primeiro tempo, mesmo depois de o zagueiro Gustavo Martins ser expulso. Na etapa final, o Atlético-MG descontou em cobrança de pênalti, mas contou com os acréscimos para marcar outras duas vezes e chegar ao triunfo fora de casa.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 33 pontos, ocupando o oitavo lugar. O time mineiro não vem fazendo boa campanha no torneio, mas está se destacando no mata-mata. A equipe está nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Já o Grêmio perdeu a chance de embalar. O time de Renato Gaúcho está na 14ª colocação, com 27 pontos.

As equipes voltam a jogar pelo Nacional apenas após a pausa da data Fifa. O Grêmio jogará fora de casa contra o RB Bragantino no dia 15, enquanto o Atlético-MG visita o Bahia no mesmo dia.

LANCES IMPORTANTES

Expulsão. Aos 17 minutos, o Grêmio foi sair jogando no meio-campo, mas o zagueiro Gustavo Martins falhou no domínio da bola e Deyverson tomou a posse. O defensor, então, puxou o atacante atleticano para parar a jogada e foi expulso por ser o último homem da defesa gremista.

1×0. Em cobrança de escanteio, Kannemann desviou e Braithwaite só completou para o gol. Everson chegar a tocar na bola, mas não consegue impedir a abertura do placar.

2×0. Em escapada de Soteldo pela esquerda, ele cruza para dentro da área e Cristaldo cabeceia, mas o lance para na trave. A bola volta para ele e, com o gol vazio, só escora para o fundo das redes.

Quase o terceiro gol gremista no começo do segundo tempo. Aos 8 minutos, Soteldo cobrou escanteio e Braithwaite cabeceou na trave atleticana.

Pouco antes da metade do segundo tempo, Renato Gaúcho recuou o time e tirou os atacantes Miguel Monsalve e Martin Braithwaite para colocar Edenílson e Natã, respectivamente.

2×1. Aos 25 minutos do segundo tempo, Kannemann fez pênalti em Brahian Palacios após o atacante atleticano pegar o rebote em uma cobrança de escanteio. Gustavo Scarpa bateu, converteu e diminuiu o placar.

2×2. Após o Atlético-MG passar a reta final do jogo no campo de ataque em busca do empate, João Pedro e Alan Kardec subiram na área gremista para disputar a bola, que acabou batendo no braço aberto do jogador tricolor. O juiz marcou pênalti e Brahian Palacios empatou para os atleticanos.

2×3. Dois minutos após empatar a partida, o Atlético-MG se lançou ao campo de ataque. Arana chutou, Marchesín defendeu e, no rebote, Vargas cabeceou para o fundo das redes, decretando a virada atleticana.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2×3 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO

Agustín Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann, Reinaldo; Dodi, Villasanti (C), Miguel Monsalve (Edenílson), Franco Cristaldo; Yeferson Soteldo, Martin Braithwaite (Natã). Técnico: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-MG

Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio (Eduardo Vargas), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Fausto Vera (Brahian Palacios); Deyverson e Bernard. Técnico: Gabriel Milito

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Juiz: Raphael Claus

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini

Cartões amarelos: Kannemann (GRE); Brahian Palacios (CAM)

Cartões vermelhos: Gustavo Martins

Gols: Martin Braithwaite e Franco Cristaldo (GRE), aos 31 e 40 min do 1° tempo; Gustavo Scarpa, Brahian Palacios e Eduardo Vargas (CAM), aos 27, 46 e 48 min do 2º tempo.