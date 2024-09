Na Semana do Cliente Enel SP leva unidade móvel de atendimento à Praça da Sé

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, levará sua Unidade Móvel de Atendimento até a Praça da Sé, no centro de São Paulo. Isso acontecerá entre os dias 16 e 20 de setembro, durante a “Semana do Cliente”. A ação será realizada no endereço Praça da Sé, nº 153 – na saída do metrô (entre o Poupatempo e a Catedral da Sé), entre 9h e 16h.

Entre os serviços disponíveis, os clientes poderão fazer ou atualizar a titularidade da conta, pedir 2ª via da conta de energia, consulta de débitos, tirar dúvidas, entre outros serviços. “Estamos onde o cliente está. Será uma atividade com iniciativas dedicadas ao pessoal que circula pela região central de São Paulo, onde podem ser realizados os mesmos serviços comerciais que estão disponíveis nas lojas”, diz Tatiana Celani, responsável pela área de Felicidade do Cliente da Enel Brasil.

Divulgação/Enel SP

Ações de sustentabilidade

A iniciativa também envolve o projeto Enel Compartilha Eficiência, que nesta edição permitirá aos clientes a troca de até oito lâmpadas antigas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares – por outras novas e mais econômicas, de LED. Para participar, basta ser o titular da unidade consumidora, levar um documento com foto, uma conta de luz e as lâmpadas a serem trocadas.

Programe-se:

Unidade Móvel de Atendimento – Praça da Sé

Data: De 16 a 20 de setembro

Horário: 9h às 16h

Local: Praça da Sé, 153 – saída do metrô (entre o Poupatempo e a Catedral da Sé)