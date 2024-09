“Na Rota da Gabô”: Uma jornada pelo Nordeste com humor

Gabô Pantaleão, uma das figuras mais carismáticas da nova geração de influenciadores digitais, anuncia a chegada de seu novo projeto. “Na Rota da Gabô” celebrará a cultura nordestina, além de abordar temas do cotidiano e as fofocas da internet. O quadro estreia nesta quarta-feira, 04 de setembro, no canal oficial do Youtube.

Com o charme da Kombi azul e branca, Gabô e seus convidados exploram praias paradisíacas, vilarejos encantadores e mergulham a rica cultura da região enquanto batem um papo descontraído sobre temas variados. O primeiro episódio de apresentação chega ao público às 12h desta quarta-feira para mostrar o clima de diversão, para os próximos episódios a resenha será entre a influenciadora, sua namorada e amigas em um camping. Os episódios serão lançados semanalmente .

Nascida em Alagoas, Gabô Pantaleão é conhecida por seu humor irreverente e pela maneira leve e sem tabus com que aborda temas importantes como orientação sexual, regionalismo, o espaço da mulher na comédia e a aceitação do corpo. Com sua capacidade única de se conectar com o público, Gabô vem se destacando entre os influenciadores digitais, não só pelo conteúdo que cria, mas também pela maneira de representar e defender causas importantes. “Na Rota da Gabô” é mais do que uma simples viagem; é uma jornada pelo Nordeste com muito humor e representatividade.