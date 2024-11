Na reta final da turnê, Taylor Swift se emociona durante show

Após realizar mais de 150 apresentações em cinco diferentes nações, a renomada artista Taylor Swift não conteve as emoções ao expressar sua gratidão tanto à sua dedicada equipe quanto aos fãs que a acompanharam ao longo de quase dois anos de turnê The Eras Tour.

Durante discurso no show que aconteceu no último sábado, dia 23, em Toronto, no Canadá, Swift fez uma pausa para reconhecer o empenho e dedicação de todos os profissionais que colaboraram nos bastidores, garantindo o sucesso e a qualidade dos espetáculos que têm cativado o público e gerado ampla repercussão.

No centro do palco, a cantora se viu tomada pela emoção, lutando para encontrar as palavras em meio às lágrimas.

“Eu nem sei o que estou dizendo, estou apenas um pouco emocionada, desculpem,” declarou, evidenciando a intensidade do momento.