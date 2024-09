Na reta final da MotoE, Granado quer maximizar desempenho em pista

Após uma temporada intensa, o Campeonato Mundial FIM Enel de MotoE chega à sua oitava e última etapa no próximo fim de semana, com o Grande Prêmio de San Marino no Misano World Circuit Marco Simoncelli, entre os dias 6 e 7 de setembro. O brasileiro Eric Granado do LCR E-Team está preparado para a grande final e busca fechar a temporada da melhor forma possível.

O Misano World Circuit, com seus 4.226 metros, é um local familiar para Granado: “A expectativa é muito boa, eu gosto bastante dessa pista. A gente já correu bastante aqui durante todas as temporadas, então todos os pilotos têm muita referência. Com certeza, vai ser um final de semana com tempos muito apertados, todo mundo vai estar muito próximo”, destaca o piloto.

Foco é terminar o ano em alta – Em 2024, o brasileiro teve bons momentos, somando duas pole positions em sete etapas. Além disso, os pódios na Catalunha e na Itália foram destaque. Para o final da temporada, a meta é garantir o maior número possível de pontos ao lado do companheiro de equipe, Mattia Casadei.

“Vamos ter três sessões de teste na quinta-feira para testar alguns pneus novos para a próxima temporada. Isso vai nos dar um pouco mais de treino e é muito positivo para todos, não só para mim. A expectativa é fazer um bom trabalho nos treinos, preparar bem a moto para as duas corridas e conseguir finalizar a temporada da melhor maneira possível, com o máximo de pontos”, reforça Eric, que compete o Mundial com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.

Eric se encontra em 13º lugar no campeonato e busca seu espaço no top-10. Com 80 pontos somados, ele precisa de 20 para se colocar entre os dez melhores do ano, meta que não é impossível, já que a etapa entrega um máximo de 50 pontos. O atual líder é Hector Garzó.

As atividades oficiais em Misano começam na sexta-feira, com treinos programados para às 03h30 e 07h40, seguidos pela sessão de classificação às 12h05. As duas corridas decisivas terão oito voltas e ocorrem no sábado, com largadas às 07h15 e 11h10, sempre no horário de Brasília. As corridas serão transmitidas pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.