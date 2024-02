Na raça, Vitória derrota o Bahia

O domingo também foi de clássico na capital baiana. O primeiro Ba-Vi de 2024 teve como palco o estádio Barradão e foi repleto de emoções. Em duelo, transmitido pela TV Brasil, que teve duas viradas no placar, o Leão derrotou o Tricolor por 3 a 2 e fincou posição no G4 do Campeonato Baiano.

Osvaldo abriu o placar para o Vitória logo no começo da partida com um chute cruzado pela direita. O Bahia virou ainda na primeira etapa com gols de Thaciano e Éverton Ribeiro.

Na volta do intervalo, o Vitória cresceu em busca do resultado em casa e, depois de insistir, chegou aos gols. Rezende, que havia entrado no segundo tempo, recebeu dois cartões amarelos e foi expulso. Com dez jogadores, o Bahia não conseguiu segurar a vantagem e sofreu o empate aos 30, novamente em gol de Osvaldo. Aos 38, após cobrança de escanteio pela direita, Alerrandro desviou de cabeça e marcou o gol da vitória do Rubro-Negro. O Bahia ainda teve Jean Lucas expulso.

Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, Bahia e Vitória aparecem iguais na tabela, com 13 pontos em sete jogos, ambos atrás da líder Juazeirense, que soma 14.