Na prorrogação, Espanha elimina anfitriã Alemanha e aposenta Toni Kroos

A Espanha está nas semifinais da Eurocopa 2024. Com um gol dramático de Merino no segundo tempo da prorrogação, a seleção espanhola bateu a anfitriã Alemanha por 2 a 1, nesta sexta-feira (5), em Stuttgart, e agora aguarda o jogo entre França e Portugal para conhecer seu adversário na próxima fase.

Dani Olmo saiu do banco de reservas para abrir o placar para os espanhóis. O camisa 10 foi ao campo aos sete minutos do primeiro tempo, após lesão do meia Pedri.

Na pressão, a Alemanha deixou tudo igual com Wirtz. Os anfitriões tomaram conta do campo adversário até empatar aos 43 minutos do segundo tempo.

E Mikel Merino foi o herói improvável que colocou a Espanha nas semifinais. O camisa 6 balançou a rede aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação após assistência de Olmo.

Partida marcou a despedida do “esquentado” Toni Kroos. O meio-campista alemão anunciou recentemente que se aposentaria após a disputa da Eurocopa.

ESPANHA

Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Nacho), Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Joselu) e Pedri (Dani Olmo); Lamine Yamal (Ferran Torres), Nico Williams (Merino) e Morata (Oyarzabal). T.: Luis de la Fuente.

ALEMANHA

Neuer; Kimmich, Jonathan Tah (Thomas Muller), Rudiger e Raum (Mittelstadt); Emre Can (Andrich), Kroos e Gundogan (Fullkrug); Musiala, Sané (Wirtz) e Havertz (Anton). T.: Juilan Nagelsmann

Local: Stuttgart Arena, em Stuttgart, na Alemanha

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Cartões amarelos: Rudiger (Alemanha), Raum (Alemanha), Le Normand (Espanha), Andrich (Alemanha), Toni Kroos (Alemanha), Mittelstadt (Alemanha), Ferran Torres (Espanha), Unai Simón (Espanha), Scholotterbeck (Alemanha), Wirtz (Alemanha), Carvajal (Espanha), Rodri (Espanha), Nagelsmann (Alemanha), Unday (Alemanha)

Cartão vermelho: Carvajal (Espanha)

Gols: Dani Olmo (Espanha), aos seis minutos do segundo tempo; Wirtz (Alemanha), aos 43 minutos do segundo tempo; Mikel Merino (Espanha), aos 13 minutos do 2º tempo da prorrogação