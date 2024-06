Na mira do Corinthians, Walace deve fechar com Cruzeiro, diz canal italiano

A imprensa italiana noticiou neste sábado (22) que o volante brasileiro Wallace, de 29 anos, está próximo de deixar a Udinese e fechar com o Cruzeiro.

O acerto foi divulgado pelo canal Sportitalia, por meio do jornalista Michele Cristiciello. O Cruzeiro teria acertado um acordo verbal com a Udinese e com o atleta, faltando apenas a assinatura para consumar a negociação.

Wallace deixou o futebol brasileiro em 2017, quando atuava pelo Grêmio. Ele chegou a conversar com o Corinthians, mas preferiu a oferta do Cruzeiro, segundo o canal italiano.

O CEO do futebol cruzeirense, Alexandre Mattos, está na Itália para tentar fechar a negociação. Ao mesmo tempo, fecha os detalhes com o Sassuolo pelo também volante Matheus Henrique; Os valores ainda não foram divulgados.

Walace e Matheus Henrique elevariam para seis o número de contratações da “era Pedro Lourenço”. Já chegaram o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan e os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz.

Wallace tem o seu retorno cobiçado por equipes do futebol brasileiro há alguns anos. Seu nome já foi cogitado em clubes como Flamengo e Corinthians em um passado recente, além de um possível retorno ao Grêmio.

Ele começou a carreira em 2014 no Grêmio, onde esteve no elenco campeão da Copa do Brasil de 2016. Em 2017, se transferiu para o Hamburgo (ALE), passou pelo Hannover (ALE), e em 2019, foi para a Udinese (ITA), onde está até os dias atuais.

Fez apenas cinco jogos pela seleção brasileira adulta, participando do elenco de convocados na Copa América de 2016 e também da equipe que conquistou a medalha de ouro olímpica no futebol masculino no Rio de Janeiro, em 2016.