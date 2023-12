Na logística urbana – Mercedes-Benz Sprinter Truck

A linha Sprinter da Mercedes-Benz estreou em 1995 na Alemanha e desembarcou no Brasil em 1997, com opções de vans de passageiros, furgões e chassis para transporte de carga e distribuição urbana. A terceira e atual geração fez sua estreia no país no final de 2019. Atualmente, a linha Sprinter apresenta um portfólio com 87 configurações. Em 2021, as versões chassi-cabine passaram a ser denominadas Sprinter Truck, como parte da estratégia da Mercedes-Benz para consolidar a linha chassi-cabine do veículo comercial leve produzido na Argentina como um caminhão leve. Em março do ano passado, a Mercedes-Benz Vans lançou no Brasil a nova linha de furgões Sprinter Street 315 CDI, com o motor a diesel de quatro cilindros OM654. E o Sprinter Truck 315 CDI Street firmou-se como um dos caminhões leves que brigam no crescente segmento de entregas urbanas no país. No modelo longo, com 5,88 metros de comprimento, 3,66 metros de entre-eixos e 1.933 quilos, pode transportar até 1.567 quilos de carga útil. Está apto para circular nos perímetros urbanos e pode ser dirigido por motoristas com a CNH do tipo B – a mesma dos automóveis comuns. O preço parte de R$ 265 mil.

Segundo a Mercedes-Benz, a geração de motores OM654 que move o Sprinter Truck 315 CDI Street foi desenvolvida com características de melhor desempenho – 5% mais potente e com torque 3% superior se comparado à anterior –, além de ser mais silencioso, ter menos vibrações e causar menor emissões de poluentes. Visando a reduzir o atrito do motor, o bloco é 100% de alumínio e conta com a combinação de pistões em aço com perfil escalonado. A recirculação dinâmica dos gases de escape por diferentes vias contribui para menores taxas de emissões. O motor turbodiesel 2.0 16V de 150 cavalos e 34,7 kgfm trabalha acoplado a uma transmissão manual ZF-6S, de 6 marchas. Com tanque de combustível de 71 litros, o Sprinter Truck 315 CDI Street alcança uma autonomia superior a 700 quilômetros em ambiente urbano.

Primeiras Impressões

Dinâmica da cidade

Limeira/SP – O teste do Mercedes-Benz Sprinter Truck 315 CDI Street modelo longo foi feito nas estradas do entorno do Centro Logístico da Mercedes-Benz Cars & Vans na cidade paulista de Limeira. O motor turbodiesel OM654, com potência de 150 cavalos a 3800 rpm e torque de 34,7 kgfm disponível de 1.500 a 2.400 giros, esbanja força e agilidade para rodar com desembaraço nas cidades e também nas estradas. É bem assessorado pela transmissão mecânica de 6 marchas ZF-6S, que permite engates precisos. O conjunto possibilita uma operação suave e confiável, reduzindo o nível de estresse do motorista. O Sprinter Truck 315 CDI Street proporciona performances bastante convincentes dentro da proposta de um caminhão leve, usado para viabilizar entregas mais rápidas e seguras nas cidades. O “powertrain” supera os requisitos de emissões do Proconve L7 – atinge nota “A” nesse aspecto.

A habitabilidade da cabine é boa e a visibilidade proporcionada é correta. A cabine funciona como um escritório e os bancos são ergonômicos – permitem encontrar facilmente uma posição de direção que não cansa o motorista. Destaque para a central multimídia e o sistema MUBX, que é opcional e proporciona opções versáteis de comunicação e infoentretenimento. Suas funções podem ser operadas intuitivamente na tela sensível ao toque de alta resolução de 17,8 centímetros (7 polegadas) ou com os botões de controle de toque no volante multifuncional.