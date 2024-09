Na Fundação do ABC há 23 anos, enfermeira dedica vida ao cuidado pelo outro

Aos 65 anos, Rita Maria Santos Spontão ainda carrega no olhar a mesma determinação de quando chegou a São Paulo, na década de 1990, para se especializar em Pediatria e Puericultura na Enfermagem. Natural de Feira de Santana, na Bahia, Rita encontrou na Capital paulista o palco para realizar seu desejo de cuidar dos outros. Com uma trajetória de 23 anos na Fundação do ABC, a enfermeira se aposentou há seis anos, mas seu amor pela profissão a fez permanecer em ação.

“Sou profundamente grata a Deus por todas as oportunidades que Ele me concedeu, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Minha gratidão é imensa e eterna”, reflete Rita, ao lembrar-se do caminho que percorreu.

A história de Rita começa em 1989, quando se formou em Enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana. O desejo de se aprofundar nos estudos a fez sair da Bahia. “Logo depois da Universidade, vim para São Paulo para estudar especialização em Pediatria e Puericultura pela então Escola Paulista de Medicina (hoje Unifesp), em 1991, inspirada por uma professora que fez o mesmo curso e me fez ter interesse pela área de Neonatologia”, afirma.

Desde então, a dedicação aos estudos nunca cessou. Além da Neonatologia, Rita acumulou especializações em áreas como Enfermagem Dermatológica (2005), Controle de Infecção Hospitalar (2006) e Gestão de Serviços Públicos de Saúde (2021). Mesmo aposentada, ela continua em busca de conhecimento, agora cursando um MBA em Gestão da Prática Assistencial. “Ao longo dos anos, busquei aprimorar minha formação em diversas áreas da Enfermagem. Acredito que a formação é contínua, e sempre há algo novo a aprender, algo novo para oferecer aos pacientes”, afirma.

Rita iniciou sua carreira no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano, onde trabalhou como enfermeira supervisora. Porém, foi na Fundação do ABC, no Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, que sua trajetória se consolidou. Ao longo dos anos, assumiu diferentes funções, desde a UTI Neonatal até a coordenação do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS). Sua atuação na área de controle de infecções lhe rendeu um reconhecimento interno que não a deixou parar. Mesmo após se afastar em 2017 por motivos pessoais, Rita retornou à Fundação em 2018, onde continua a atuar até hoje no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André, agora como enfermeira do SCIRAS.

“Me aposentei há seis anos, mas minha paixão pela profissão me mantém ativa”, comenta, com o mesmo entusiasmo que a impulsionou no início da carreira. O brilho em seu olhar demonstra que, para ela, a enfermagem é mais do que uma carreira – é uma missão. Casada, mãe de quatro filhos – sendo três de coração, vindos de casamentos anteriores – e avó de cinco netos, Rita equilibra com leveza a vida pessoal e a profissional. A cada novo desafio, ela reafirma sua devoção à profissão que a faz se sentir viva, com a serenidade de quem encontrou o verdadeiro propósito da vida: cuidar do próximo.