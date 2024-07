Na estreia de Thiago Silva, Fluminense vence após quase 2 meses e deixa a lanterna

O Fluminense venceu uma partida após quase dois meses sem vitórias e bateu o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (21), na Arena Pantanal, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo marcou a reestreia do zagueiro Thiago Silva com a camisa do time carioca.

O gol da partida foi marcado pelo jovem Kauã Elias, aos 28 minutos do segundo tempo. O lance marcou a primeira vitória fora de casa do time tricolor no campeonato.

Com o resultado, o Fluminense sai da lanterna, ficando com 11 pontos, na 19ª posição, ultrapassando o Atlético-GO no saldo de gols. Já o Cuiabá se manteve com 17 pontos na classificação e ficou na 16ª posição na tabela.

O Fluminense quebrou um jejum de 10 jogos sem vencer na temporada (não vencia desde o dia 29 de maio diante do Alianza Lima, por 3 a 2, pela Libertadores), e outro de não vencer há 13 rodadas no Campeonato Brasileiro (não vencia desde o dia 20 de abril, na 2ª rodada, contra o Vasco, por 2 a 1).

Na próxima rodada, o Cuiabá ficará sem atuar no Brasileirão, por conta do duelo diante do Palestino (CHI), pela Copa Sul-Americana, que acontecerá na quinta-feira (25), às 19h (horário de Brasília), o que fez o duelo diante do Vasco ser adiado. Já o Fluminense recebe o Palmeiras em casa, na quarta-feira (24), às 21h30.

COMO FOI O JOGO

Desde o início da partida, a ideia da equipe comandada por Mano Menezes era de se defender e entregar a bola e a responsabilidade do duelo para o time comandado pelo português Petit, e de contra-atacar. O time carioca chegava com oportunidades em velocidade, enquanto a equipe da casa apostava em bolas longas e chutes de longa distância.

O nervosismo pela situação de briga na parte de baixo da tabela das duas equipes era evidente, tratado como uma batalha, com inúmeras faltas marcadas, que deixava marcas, até mesmo no estreante e capitão Thiago Silva, que chegou a sair para atendimento médico e voltou com uma bandagem no punho esquerdo. O fato refletiu no duelo, baixo em número de ocasiões ofensivas no primeiro tempo.

Já na segunda etapa, a tendência se mantinha, com muitos passes errados, e seguindo com um bom número de faltas. Em um primeiro momento, o time da casa criava algumas chances, através de tentativas de longa distância e cruzamentos na área que faziam Fábio e a zaga do Flu trabalhar. Já os cariocas produziam pouco no ataque, em uma partida que seus homens de frente sequer recebiam a bola.

A equipe tricolor apostava na velocidade pelos lados para tentar surpreender o Dourado e conseguiu na jogada pela direita de Arias para o gol de Kauã Elias, que havia substituído Cano. A partir daí, a tendência foi ainda maior do Flu se fechar para garantir a vitória, e o Cuiabá não conseguia criar chances ao gol adversário. O nervosismo criou um longo período de acréscimos que gerou reclamações no banco do time carioca, o que fez o lateral Guga ser expulso no banco de reservas. Mas, mesmo com o drama, os tricolores seguraram a vitória.

Gols e lances

Ganso tenta

Aos 4 minutos, em jogada pelo lado direito de Cano, o argentino cruzou na área do Dourado, e depois do bate rebate, Ganso chutou, mas saiu fraco, e Walter defendeu com tranquilidade.

Denilson chuta

Aos 6 minutos, o meia Denilson chutou de fora da área após receber passe de peito de Lucas Mineiro, mas o chute foi defendido com tranquilidade pelo goleiro Fábio.

Pitta tem grande chance

Aos 16 minutos, Pitta foi lançado dentro da área tricolor, driblou o zagueiro e chutou, mas Fábio fez uma grande defesa com os pés e impediu a vantagem do Dourado.

Derik Lacerda tenta

Aos 35 minutos, Matheus Alexandre cruzou do lado direito, a zaga tricolor não cortou, e Derik Lacerda cabeceou, mas Fábio fez uma defesa tranquila.

Samuel Xavier chuta

Aos 46 minutos, Ganso achou um passe do lado direito e encontrou Samuel Xavier, que invadiu a área e chutou, mas a bola passou longe, à esquerda do gol.

Thiago Santos tem chance

Aos 10 minutos da etapa complementar, após escanteio cobrado na área do Cuiabá por Ganso, Thiago Silva escorou e a bola sobrou pra Thiago Santos, que tentou de voleio, mas a bola foi por cima do gol.

Max tem boa chance

Aos 14 minutos, Pitta roubou a bola de André, e o atacante paraguaio acabou servindo Max, que chutou da entrada da área, mas Fábio defendeu.

Kauã Elias brilha (0x1)

Aos 28 minutos, em jogada pelo lado direito com Arias, o colombiano cruzou pro meio da área, Ganso fez um corta-luz, e Kauã Elias, que havia acabado de entrar, chutou de primeira para abrir o placar para o Tricolor das Laranjeiras

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro (Clayson), Denilson, Fernando Sobral (Max); Jonathan Cafu (Deyverson), Pitta, Derik Lacerda (André Luís). T.: Petit

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli (Aleksander), Ganso (Nonato); Marquinhos (Keno), Cano (Kauã Elias), Arias. T.: Mano Menezes

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Maira Mastella Moreira (FIFA/RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)

Amarelos: Martinelli, Ramon, Arias

Vermelhos: Guga (no banco de reservas do Fluminense)

Gols: Kauã Elias (28/2º)