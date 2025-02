Na estação Franco da Rocha, vigilantes agrediram funcionário

Na tarde da última quinta-feira, 13 de fevereiro, um incidente violento ocorreu na estação Franco da Rocha, localizada na linha 7-Rubi da CPTM, Grande São Paulo. Dois vigilantes terceirizados foram flagrados agredindo um colaborador da estação.

Um vídeo que circula nas redes sociais, capturado por um transeunte presente no local, documenta o momento em que os vigilantes desferem socos contra o funcionário. As imagens, de conteúdo forte, foram editadas para proteger a identidade dos envolvidos.

De acordo com informações fornecidas pela CPTM, os vigilantes estavam sem uniforme e fora de serviço no momento do ocorrido. Eles apresentaram seus crachás para acessar a estação e, após serem autorizados pelo funcionário, uma discussão teve início, culminando na agressão física.

Fontes revelaram que a contenda começou porque os vigilantes, alocados em outra estação, tentaram acessar Franco da Rocha sem pagar a passagem. O funcionário se negou a permitir a entrada sem o pagamento devido, uma vez que tal benefício era restrito aos colaboradores da sua própria estação. Após pagarem a passagem, os vigilantes retornaram para confrontar o colaborador e acabaram agredindo-o.

A CPTM se manifestou oficialmente sobre o incidente, afirmando que “não tolera qualquer forma de violência em suas instalações, seja por parte de funcionários ou passageiros”. Além disso, a companhia confirmou que já tomou providências junto à empresa responsável pelos vigilantes terceirizados e que os envolvidos foram desligados imediatamente.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco da Rocha para receber cuidados médicos e posteriormente se dirigiu ao Distrito Policial local para registrar um boletim de ocorrência.