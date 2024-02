Na Espanha, Tarcísio mostra parcerias privadas de SP a operadores de infraestrutura

A capital espanhola foi a primeira parada do roadshow do Governo de São Paulo com o objetivo de buscar investimentos estrangeiros para grandes projetos paulistas em infraestrutura, logística, mobilidade e saneamento.

“Para alavancar o desenvolvimento em São Paulo, a gestão estadual está ampliando o diálogo com o setor privado em todo o mundo. Quando trabalhamos lado a lado com megainvestidores internacionais, os grandes projetos saem do papel mais rápido. Nossa primeira parada na Europa foi muito produtiva e tenho certeza que as empresas da Espanha vão ampliar negócios e aportes em São Paulo, gerando mais empregos, riquezas e oportunidades para a população”, afirmou.

Na missão à Europa, a comitiva do governador é composta pelos secretários estaduais Rafael Benini (Parcerias em Investimentos), Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico) e Lais Vita (Comunicação) e por Rui Gomes, presidente da InvestSP – agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O primeiro compromisso na Espanha reuniu o governador e José Manuel Entrecanales Domecq, presidente e CEO da Acciona. Há mais de 25 anos no Brasil, a Acciona é a responsável pela construção da Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo, atualmente a maior obra de infraestrutura em andamento na América Latina, com geração de mais de 9 mil empregos e investimento de R$ 18 bilhões.

Na reunião, o governador destacou o potencial do estado e as oportunidades para empresas de grande porte no portfólio de investimentos do Programa de Parcerias. “São Paulo é hoje o local para se investir no Brasil. Se fosse um país, seríamos a terceira maior economia da América Latina e a 21ª do mundo. A estrutura existente de mão de obra e infraestrutura proporcionam um ambiente de negócios promissor para aos investidores”, destacou Tarcísio de Freitas.

Na sequência, o governador teve um almoço de negócios com Ignacio Domínguez-Adame, vice-presidente do grupo Santander na Espanha. A instituição é uma das líderes do mercado nacional de serviços bancários e investimentos e também opera em toda a América Latina, Europa, Estados Unidos e países da Ásia.

No encerramento da agenda de trabalho em Madri, Tarcísio se reuniu com executivos da Sacyr, empresa que atua no mercado global de concessões, engenharia e infraestrutura. O grupo espanhol está à frente das obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô e, somente ano passado, investiu o equivalente a mais de R$ 8,5 bilhões em ativos globais de concessões. Nos compromissos, o governador destacou a importância de ouvir a iniciativa privada e construir projetos a muitas mãos para que sejam atrativos e tenham mais competição.

O Governo de SP terá ao menos 13 projetos em leilões ao longo de 2024. Entre eles, estão o Trem Intercidades Eixo Norte, que vai ligar a cidade de São Paulo a Campinas, e concessões e parcerias de infraestrutura rodoviária e ferroviária, além das desestatizações da Sabesp e da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae). A carteira de projetos de concessões, desestatizações e parcerias da atual gestão estadual é estimada em mais de R$ 220 bilhões em capital privado, com 20 projetos qualificados e a previsão da realização de 44 leilões ao longo da gestão.

Missão na Europa segue para a Itália

Com o fim das agendas na Espanha, o roadshow do Governo de São Paulo prossegue nesta terça (6) em Milão, na Itália, e depois segue para Paris, com previsão de três dias seguidos de apresentação do portfólio paulista de projetos estruturantes a megainvestidores e banqueiros europeus.

As agendas de amanhã (6) começam com uma reunião em Milão com a diretoria executiva do grupo Gavio, às 10h30, em horário local. Na sequência, às 14h30, a comitiva liderada pelo governador Tarcísio de Freitas se encontra com a presidência do grupo Guella.