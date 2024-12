Na capital paulista, AMAs e UBSs funcionam para vacinação nos dias 31 e 1º

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou que, durante as festividades de Ano Novo, haverá atendimento nas Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas. O serviço estará disponível nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, véspera e feriado, respectivamente.

No dia 31 de dezembro, os atendimentos nas AMAs e UBSs Integradas terão como foco a vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação. É importante ressaltar que, além das unidades mencionadas, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III estarão operando para atender demandas internas.

Além disso, os hospitais veterinários públicos do município também estarão em funcionamento no dia 31. As unidades localizadas nas regiões Norte, Leste e Sul atenderão casos de urgência e emergência das 7h às 17h. Por outro lado, a unidade Oeste permanecerá fechada.

Para o dia 1º de janeiro, a situação será semelhante: os Caps III continuarão atendendo suas demandas internas. Nos hospitais veterinários públicos, apenas as unidades Leste e Sul funcionarão das 7h às 17h para casos emergenciais, enquanto as unidades Norte e Oeste não estarão disponíveis para atendimento.

Essas medidas visam garantir que a população tenha acesso aos serviços essenciais de saúde durante as festividades, proporcionando uma resposta adequada às necessidades da comunidade.