Na Cama com Pitanda repercute, mas tem estreia perto do traço de audiência na TV paga

Uma das estreias mais esperadas dos últimos tempos do Multishow, canal de variedades da Globo, o programa Na Cama com Pitanda teve boa repercussão, mas não foi um campeão de audiência na TV por assinatura.

A estreia da atração, que recebeu a apresentadora Valentina Bandeira na última segunda-feira (11), marcou apenas 0,1 ponto de média, segundo dados do Kantar Ibope referentes ao PNT da TV paga, obtidos pela Folha de S.Paulo.

Cada ponto equivale a cerca de 125 mil telespectadores. Com o resultado, o Multishow ficou entre os 20 canais mais vistos da TV paga, mas longe de incomodar os líderes na faixa, como ESPN, Viva, GloboNews e SporTV.

Nas redes sociais, a hashtag do programa foi um dos cinco assuntos mais comentados do Twitter. O nome do talk-show comandado pelas ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel também foi um dos termos mais pesquisados da noite da última segunda (10), segundo o Google.

Além de Valentina Bandeira, nos próximos dias Giovanna e Fernanda vão receber nomes como Diogo Defante, Rodriguinho, Evelyn Castro, Deborah Secco, Diego Martins e Vitor Dicastro.

A primeira temporada de Na Cama com Pitanda terá dez episódios, que também serão disponibilizados para assinantes do Globoplay no pacote Mais Canais Ao Vivo.

A produção de Na Cama com Pitanda é dos Estúdios Globo, com direção geral de Patricia Cupello e direção de gênero de Mariano Boni.