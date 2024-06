Na busca pela alimentação saudável, a tendência dos produtos vegetais

A pandemia da Covid-19 foi a responsável por mudar diversos comportamentos da sociedade, inclusive práticas voltadas à alimentação. Nesse cenário, e evidenciando uma crescente nos últimos anos, alimentos plant-based tem ganhado ainda mais preferência dos consumidores, segundo pesquisa do The Good Food Institute (GFI) Brasil, divulgada em 2022. Com uma gama de produtos à base de arroz, a RisoVita – marca de saudabilidade da Fumacense Alimentos – é uma das marcas que aposta neste mercado e oferece aos consumidores bebidas, farinhas e misturas hipoalergênicas e veganas.

Impulsionando uma revolução verde na indústria alimentícia, os produtos vegetais emergiram como protagonistas. Segundo o diretor de Operações da Fumacense Alimentos, Jean Marquardt, a marca catarinense tem observado maior adesão das pessoas e, também, o cuidado que elas têm com o que escolhem levar para casa. Deste modo, essa tendência não apenas reflete preocupações com a saúde e o meio ambiente, mas também abre caminhos para inovações nas indústrias e oportunidades de mercado.

O aumento na procura por parte dos consumidores fez com que as empresas buscassem soluções para a indústria de alimentos. Prova disso são os resultados de uma pesquisa divulgada pela Kerry Marketing Insights Taste Program no ano passado, que apontam que alegações de rotulagem como ‘vegano’, ‘sem açúcar’ e ‘orgânico’ registraram maior crescimento nos últimos três anos.

“À medida que mais pessoas adotam produtos que têm como base plantas, espera-se que a inovação e a expansão nesse setor continuem a prosperar. Nós já notamos essa preferência do público e, por isso, revisamos algumas formulações para conseguir entregar cada vez mais o que nossos consumidores desejam e esperam. Esta é uma mudança que não apenas reflete o agora, mas também nos mostra um caminho adiante cheio de pratos deliciosos e um mundo melhor para todos nós”, ressalta Marquardt.

Clean label

Outro ponto de destaque está nos rótulos limpos, que denominam os produtos ‘clean label’. Segundo a Euromonitor, o Brasil é o quarto país no ranking das nações que mais consomem alimentos saudáveis. Nesse cenário, tão importante quanto oferecer produtos que substituam as proteínas animais – como no caso das bebidas vegetais da RisoVita – é produzir alimentos que sejam o menos processado possível.