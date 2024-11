Na Black Friday, unidades da COOP terão horário de funcionamento estendido

Amanhã (29), todas as unidades de varejo alimentar (supermercado, empório e atacarejo) e de drogaria interna da Coop estarão com horário especial de atendimento, das 6h à meia-noite. Essa estratégia visa proporcionar melhor atendimento aos cooperados e clientes que visitarão as lojas em busca das ofertas proporcionadas pela Coop Friday.

No varejo alimentar, várias categorias estarão nesse dia com descontos agressivos e alguns produtos terão preços exclusivos para as compras pagas com o cartão de crédito Coop.

Já nas unidades da Coop Drogaria, as promoções da Black Friday seguirão até o domingo (1º de dezembro) e, em alguns itens, os descontos poderão chegar a 70%. Todas as promoções podem ser conferidas nos tabloides físicos ou no aplicativo / portal da rede.