Na Bahia, Honda Racing volta a vencer pelo Brasileiro de Enduro 2024

Os pilotos da Honda Racing ampliaram domínio no Brasileiro de Enduro 2024, neste fim de semana (17 e 18/8). Na primeira visita do campeonato à Bahia, na cidade de Castro Alves, pela quinta prova da temporada, a equipe venceu a Elite (geral) e a categoria E1, com Bruno Crivilin, e a E4, com Alexandre Valadares “Brankim”, mantendo 100% de rendimento na competição. Lider da E2, Vinícius Calafati foi ao pódio da classe em segundo lugar, enquanto Bárbara Neves confirmou o terceiro posto entre os pilotos da Intermediária.

Crivilin, com a motocicleta Honda CRF 250RX, manteve invencibilidade na temporada como o mais rápido na Elite (classificação geral das categorias profissionais) e na E1. O capixaba elogiou o nível técnico e a organização do evento em Castro Alves. “Foi uma prova muito bem feita, com especiais técnicas e boas de andar. A chuva no domingo deu uma apimentada na disputa. Estou muito feliz com o resultado, eu me mantive invicto no campeonato. Agora vou descansar um pouco e pensar na próxima”, destaca o dono de 10 títulos nacionais.

Com a Honda CRF 250F, Brankim também confirmou os 100% de aproveitamento na E4, exclusiva para motos nacionais, rumo ao tetracampeonato brasileiro. “A prova foi bastante técnica, a chuva deixou as especiais bastante difíceis de andar, mas deu tudo certo e consegui ampliar a vantagem no campeonato”, resume o mineiro.

Calafati foi o melhor da E2 no sábado. Uma queda na primeira volta do domingo o forçou a diminuir o ritmo para concluir o dia, somando pontos importantes para manter a liderança da categoria e o segundo lugar na Elite. Com uma Honda CRF 450RX, o paulista fechou a prova na segunda posição da E2. “Foram dois dias bem duros. Vinha mantendo um bom ritmo. Depois de cair pensei em completar pontuando bem para o campeonato, e foi o que fiz.”

Líder da categoria EF (Feminina), que não fez parte da programação, a goiana Bárbara Neves largou entre os pilotos da Intermediária, com a CRF 250RX, e não desperdiçou a oportunidade, ficando com o terceiro lugar. “Foi legal demais. Quando eu passava pelas especiais ouvia as pessoas gritando e me incentivando, isso também me motivou bastante.” A penúltima prova do Brasileiro de Enduro 2024 está marcada para 20, 21 e 22 de setembro, em Balneário Camboriú (SC).

A equipe Honda Racing de Enduro tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, ASW e Kenda.

Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

Resultados (três primeiros)

Classificação após cinco rodadas

Elite (Geral)

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX – 225 pontos

2º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX – 187 pontos

3º – Patrik Capila #1 – 176 pontos

7º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F – 105 pontos

E1

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX – 225 pontos

2º – Joaquim Antônio de Oliveira Neto #711 – 126 pontos

3º – Loandro Anton #133 – 82 pontos

E2

1º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX – 219 pontos

2° – Crispy Arriegada #9 – 204 pontos

3º – Renato Paz #101 – 160 pontos

E4

1º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F – 225 pontos

2° – Flávio Rodrigues Volpi #16 – 168 pontos

3° – Jean Silva Zandonadi #8 – 88 pontos

EF (após quatro rodadas)

1ª- Bárbara Neves #116 – Honda Racing – Honda CRF 250F – 200 pontos

2ª – Jéssica Alana da Silva #127 – 44 pontos

3ª – Valentina Forti #416 – 44 pontos

5ª prova – Castro Alves (BA)

Elite (Geral)

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – João Pedro Basílio #777

3º – Patrik Capila #1

4º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

8º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F

E1

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – Matheus Barreto #172

3º – Carlos Júnior Silva Araújo

E2

1º Crispy Arriegada #9

2º Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

3º – Willian Laures Dalmonech #696

E4

1º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F

2º – Iran Alves Bitencourt #341

3º – Igor Borges Mota

Intermediária

1º -Gustavo Bomfim Ribeiro #205

2º – Arthur Marques de Almeida

3º – Bárbara Neves Gonzaga #116 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

Calendário – Brasileiro de Enduro 2024

Prova 6 – 20 a 22 de setembro – Camboriú (SC)

Prova 7 – 8 a 10 de novembro – Mairiporã (SP)