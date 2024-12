Na Bahia, colisão entre ônibus e carreta deixa cinco mortos e 23 feridos

Na noite de quarta-feira (4), um trágico acidente envolvendo dois ônibus de turismo e uma carreta resultou em cinco mortes e deixou mais de 20 feridos na BR-110, próximo à cidade de Olindina, a aproximadamente 218 quilômetros de Salvador. O 19º Batalhão de Bombeiros Militares de Alagoinhas, localizado a cerca de 96 quilômetros do local do incidente, confirmou que as equipes de resgate atuaram intensamente no socorro às vítimas.

Entre os falecidos estão identificados dois homens: Carlos Evangelista da Silva, de 51 anos, e Domingos Ferreira dos Santos, de 44 anos. As outras três vítimas fatais são mulheres que ainda não tiveram suas identidades reveladas. No total, o acidente envolveu 90 passageiros e ainda não se tem clareza sobre as causas exatas que levaram à colisão.

Inicialmente, as autoridades reportaram 21 feridos, mas o número foi atualizado para 23 pelo prefeito de Olindina, Luiz Alberto, durante a manhã desta quinta-feira (5). Dentre os feridos, um está em estado grave. Os dois ônibus envolvidos retornavam de Caruaru, em Pernambuco, com destino ao sul da Bahia quando o acidente ocorreu.

A carreta envolvida estava estacionada no acostamento da rodovia desde segunda-feira (3), após sofrer um incêndio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está investigando as circunstâncias do ocorrido para esclarecer se o veículo teve alguma influência direta na colisão.

As vítimas receberam atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para hospitais nas cidades próximas de Olindina e Ribeira do Pombal, a cerca de 69 quilômetros. Passageiros dos ônibus que não sofreram ferimentos graves foram levados para uma igreja local, onde passaram por avaliação médica.