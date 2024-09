Na Av. Castelo Branco, Flávia Morando reforça plano de fomentar empreendedorismo

A candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, realizou nesta quarta-feira (25/9) caminhada no importante centro comercial da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, na região do Assunção. A atividade de Flávia foi feita no horário do almoço, acompanhada do prefeito Orlando Morando e de postulantes à vereança, em diálogo com comerciantes e moradores do entorno. Durante a agenda, a prefeiturável reforçou plano de incentivar o empreendedorismo na cidade, bem como renovou compromisso de não elevar impostos em seu mandato.

Local escolhido para a agenda de campanha, a via concentra um grande centro comercial. Flávia Morando destacou a proposta de manter e aprimorar mecanismos de desburocratização no município, sem aumentar alíquotas de serviços, visando fortalecer o setor. A candidata falou em criar linhas de crédito exclusivas para mulheres empreendedoras, implantar a Faculdade Municipal do Empreendedor, com custos subsidiados, e ainda criar o portal de comércio e prestadores de serviços, ferramenta para agilizar e facilitar os processos realizados por microempreendedores.

“Mais uma caminhada produtiva, desta vez na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. Ao lado do prefeito, excelente oportunidade de diálogo, abordando sobre as propostas do nosso plano de governo, que vão manter São Bernardo no caminho do desenvolvimento e das boas práticas de gestão. Há reconhecimento da população de inúmeras melhorias nos últimos oito anos. Tratamos também do compromisso em investir em mais segurança, chegando a 2.000 câmeras de vigilância, e elevando o efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) para 1.500 profissionais”, assinalou Flávia Morando.

A caminhada no bairro Assunção durou cerca de uma hora, possibilitando ampla interação com o público. A atividade de rua foi efetivada junto com os candidatos a vereador Samuel Alves, Martins Martins, Rubens Pacheco, Vivi da Saúde, Valéria Duarte e Heliomar Júnior.

Indicada pelo atual prefeito para entrar na disputa de sucessão na cidade, Flávia Morando planeja adotar medidas para que São Bernardo possa aperfeiçoar ainda mais o ambiente já considerado favorável para novos negócios e de criação de empregos – é, atualmente, a 4ª maior geradora de emprego no Estado de São Paulo, fechando os primeiros sete meses de 2024 com saldo positivo de 8.556 postos de trabalho. Ela tem, como proposta, incentivar a implantação de novos centros logísticos e de transporte de cargas.

EMPREGOS – Entre as medidas para estimular a criação de novos postos de trabalho em São Bernardo, a candidata Flávia Morando pretende incentivar a realização de feirões segmentados, como voltados ao primeiro emprego, além de implantar a CTR (Central de Trabalho e Renda) Digital, em acréscimo ao funcionamento da unidade física. O portal irá possibilitar que os munícipes se candidatem às vagas de forma on-line, consultando cursos de qualificação profissional e ainda participar de mutirões de emprego.