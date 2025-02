Mutirões do Mãos e Mentes Paulistanas oferecem cursos e serviços gratuitos para artesãos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), oferece ao público no mês de março três mutirões do programa Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa que tem o objetivo de fortalecer o trabalho de artesãos e manualistas locais, oferecendo espaços para comercialização de produtos autorais incentivando a economia criativa e oferecendo qualificação profissional a esses trabalhadores.

Nos dias 10, 17 e 24, a sede da SMDET receberá o público para apresentar cursos, além de oferecer serviços para os artesãos e manualistas que se inscreverem para participar. A cada dia serão apresentados dois módulos diferentes da qualificação empreendedora do Mãos e Mentes Paulistanas que abrem novos horizontes para o artesão organizar e gerir sua marca ou ateliê.

No dia 10, serão apresentados os cursos de Planejamento de Coleção e Modelagem de Negócio. Ambos são necessários para a participação nas feiras do programa. Já no dia 17, o público presente poderá fazer os cursos de Planejamento Financeiro e de Parcerias e Formalização. Em conjunto com os dois primeiros, esses módulos são pré-requisitos para participação nos quiosques oficiais do Mãos e Mentes.

Por fim, no dia 24, serão apresentadas as aulas de Planejamento de Futuro e Presença Digital. Estes módulos com os quatro primeiros são necessários para o artesão que deseja participar das lojas oficiais do programa.

“Estes mutirões são uma grande oportunidade para que artesãos fortaleçam seus negócios com qualificação e acesso a benefícios. Além de aprenderem sobre gestão, planejamento e presença digital, esses profissionais garantem sua participação em feiras, quiosques e lojas do programa, ampliando suas oportunidades de comercialização. Tudo isso é resultado do investimento da Prefeitura de São Paulo na economia criativa, promovendo mais renda e valorização para o artesanato paulistano”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Outros serviços

Além dos cursos, os presentes poderão retirar suas carteiras de benefícios, realizar atualização cadastral e, aqueles que ainda não fazem parte do Mãos e Mentes Paulistanas, poderão se credenciar no programa.

O mutirão acontece na Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar, na região central de São Paulo, a partir das 10h. Para participar do evento é necessário se inscrever pelos links no serviço abaixo

Participar dos mutirões do programa Mãos e Mentes Paulistanas é a melhor maneira de garantir acesso a todos os benefícios oferecidos de forma prática e direta. Nessas ações presenciais, os artesãos podem se cadastrar, regularizar sua situação e obter orientações valiosas para fortalecer seus negócios. Além disso, os mutirões proporcionam um contato próximo com a equipe do programa, facilitando o esclarecimento de dúvidas e a troca de experiências com outros empreendedores.

Serviço:

Semana de Mutirão de Serviços do Mãos e Mentes Paulistanas

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Endereço: Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar (auditório)

Horário: das 10h às 16h

Cronograma de ações:

10/03 – Link de inscrição

Planejamento de Coleção: 10h30 às 12h

Modelagem de Negócio: 13h30 às 15h

17/03/2025 – Link de inscrição

Planejamento Financeiro: 10h30 às 12h

Parcerias e Formalização: 13h30 às 15h

24/03/2025 – Link de inscrição

Planejamento de Futuro: 10h30 às 12h

Presença Digital: 13h30 às 15h