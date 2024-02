Mutirão oftalmológico atende mais de 300 pessoas em Diadema

Neste sábado (24/02), a Prefeitura de Diadema avançou no atendimento à saúde e realizou o 1º Mutirão Oftalmológico, voltado para pessoas com mais de 65 anos que aguardavam por uma consulta ou exame oftalmológico na rede municipal. Para isso, foram convocados, pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 408 pacientes com diagnósticos de hipertensão, diabetes, catarata, glaucoma e alterações na retina para avaliação especializada no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde (QS).

Desses, 332 compareceram, um índice de 16% de não comparecimento, considerado baixo pela Secretaria. Pacientes que necessitavam de encaminhamento para subespecialidades foram agendados e realizaram exames prévios para a consulta (refração, lâmpada de fenda, acuidade visual e dilatação de pupila, que ajudam a detectar problemas como glaucoma, catarata, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, entre outros).

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, acompanhou a ação. “Hoje estamos felizes com a realização deste mutirão oftalmológico, um esforço concentrado da Secretaria de Saúde e seus profissionais”. “O objetivo é reduzir a demanda no atendimento em oftalmologia para essa faixa etária, realizando exames, determinando diagnósticos e encaminhando os pacientes para atendimento especializado ou cirurgias, quando necessário”, disse.

Roberto Miranda da Silva, 74 anos, morador do Jardim Casa Grande, está com catarata (alteração do cristalino, que é a lente natural do olho que permite focar objetos) e foi realizar exames para acompanhar o andamento de seu quadro clínico. “O atendimento foi muito bom. Os exames mostraram a necessidade de realizar a cirurgia, que será feita aqui mesmo no Quarteirão da Saúde” disse Roberto.

Quem também compareceu no mutirão oftalmológico neste sábado foi Paulo Roberto da Silva, de 71 anos, morador de Centro. Ele apresenta problemas de retina no olho esquerdo, usa óculos e ia realizar exames para saber seu quadro clínico. “A consulta é muito importante, pois ela vai determinar se há necessidade de realização de cirurgia ou se apenas mudarei o tipo e grau da lente dos óculos”, afirma

A diretora geral do QS, Maria Cláudia Vilela, explica o critério para participar da ação. “Chamamos pacientes que foram priorizados, em razão do quadro cínico e da urgência no atendimento. O mutirão tem um impacto positivo de diminuir o tempo de espera da oftalmologia como um todo no município”, afirmou.

QS

De acordo com o secretário municipal de Saúde, José Antônio da Silva, a ação foi possível devido ao pleno funcionamento do Quarteirão da Saúde. “Estamos atuando com 100% da nossa capacidade. Durante a gestão, os centros clínicos foram reformados e, gradativamente, retomamos as cirurgias eletivas e o atendimento de especialidades. Em 2023, foram realizados mais de 85 mil exames oftalmológicos e 15.310 consultas”, ressaltou. Além disso, as cirurgias de oftalmologia chegaram a 1.029 procedimentos.

Onde procurar

A porta de entrada do atendimento é a UBS. Durante a consulta com o médico da Família, na Unidade de referência, o paciente é avaliado e encaminhado, de acordo com a queixa, para a especialidade necessária. A solicitação é encaminhada para o setor de regulação – que vai regular a oferta e a demanda pela consulta. O agendamento para o Ambulatório de Especialidades Médicas Quarteirão da Saúde ou outro serviço de referência será feito de acordo com critérios como prioridade ou rotina de procedimento, o que impacta no tempo de realização. Quando a consulta é agendada, a UBS é informada e repassa para o paciente que deve comparecer no dia e horário.