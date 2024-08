Mutirão no Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas conta com a Defensoria Pública na sexta-feira (30)

O Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos (NCDH) integrará o Mutirão no Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, realizado na próxima sexta-feira (30/8), a partir das 9h30, na Praça da Sé e organizado por movimentos de familiares de pessoas desaparecidas.

Diariamente, 203 pessoas desaparecem no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um desses casos é o de Fabiana Espiridião. Aos 13 anos, ela saiu com uma amiga para ir a um aniversário. Na volta, as duas se despediram e cada uma tomou o caminho de casa. Fabiana, porém, nunca chegou ao lar, naquele dezembro de 1995. Ivanise Esperidião, mãe da Fabiana, procurou todos os canais de comunicação e da polícia possíveis e, em março de 1996, reuniu outras mães na Praça da Sé, exibindo fotos dos filhos que sumiram sem explicação. Fabiana até hoje não foi encontrada. E foi ali que começou o trabalho da organização Mães da Sé, que já cadastrou mais de 12 mil desaparecimentos e ajudou a encontrar mais de cinco mil crianças e adolescentes.

A DPE-SP, em apoio à causa e à organização, estará presente no mutirão oferecendo atendimento jurídico gratuito aos participantes.

De acordo com a defensora pública coordenadora auxiliar do NCDH, Cecilia Nascimento Ferreira “as causas do desaparecimento são diversas, como o rompimento de vínculos, tráfico de pessoas e institucionalização não comunicada à família, por exemplo. As consequências também são múltiplas: a pessoa desaparecida tem seus direitos restritos, como o bloqueio do RG, além de estar sujeita ao agravamento de violências; já os familiares adoecem e tem dificuldade de acessar os próprios direitos, considerando que os órgãos públicos não possuem protocolos para o enfrentamento do desaparecimento.”. Cecilia destaca que “a Defensoria atua no enfrentamento das consequências do desaparecimento, facilitando o acesso à justiça e promovendo, assim, os direitos humanos”.

Campanha T-Search e Mães da Sé

As Mães da Sé, em parceria com o coletivo Weber Shandwick, lançam a campanha T-Search, o #OutfitDaVisibilidade. O objetivo é transformar camisetas em uma ferramenta para encontrar crianças desaparecidas no Brasil, tornando a moda uma plataforma de ativismo social.

A iniciativa conta com o apoio de personalidades influentes do entretenimento brasileiro que, no dia 30 de agosto, Dia da Pessoa Desaparecida, doarão a sua visibilidade vestindo a T-Search.

Para mais informações sobre a T-Search, visite o site. A renda será revertida à ONG Mães da Sé.

Confira o filme da campanha.

Serviço

Mutirão no Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Praça da Sé, São Paulo