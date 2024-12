Mutirão nacional de negociações de dívidas bate recorde de acordos e de descontos

O maior mutirão nacional de negociação de dívidas fechou novembro com números recordes, superando em 36% o volume de quitações registradas no mesmo período do ano passado. De 28 de outubro a 28 de novembro, 5,7 milhões de acordos foram fechados em todo o país por 3 milhões de consumidores, levando a Serasa e a Febraban a estender os benefícios especiais do mutirão até o dia 20 de dezembro.

Só na última sexta-feira (29/11), 458 mil dívidas foram negociadas no Feirão Limpa Nome. O dia se tornou histórico para a economia brasileira, já que bateu todos os recordes de negociação já registrados pela Serasa em apenas 24 horas.

“A impressionante adesão dos consumidores brasileiros às ofertas especiais nos levou a relançar o evento, estendendo os mesmos benefícios por mais três semanas”, explica a gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, Aline Maciel.

A edição também foi recorde em número de empresas parceiras. Diante de um portfólio superior a 1.000 credores, os principais segmentos das dívidas negociadas foram securitizadoras (25%), bancos e financeiras (22,7%) e telecomunicações (21,7%).

O atendimento nas mais de 10 mil agências dos Correios em todo o Brasil também segue até o dia 20/12 como um canal presencial para negociar dívidas com até a 99% de desconto. Em novembro, foram mais de 133 mil atendimentos realizados nas agências da estatal.

“A alta procura pelo serviço do Feirão nas agências dos Correios mostra a importância do canal como mais uma porta de entrada para brasileiras e brasileiros que querem regularizar suas pendências financeiras. Mais pessoas podem se dirigir a uma agência próxima e aproveitar mais essa chance de fechar o ano sem dívidas”, comentou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Nesta terça-feira (3), consultores do Serasa estarão nas agências dos Correios em Manaus (AM), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Blumenau (SC), Goiás (GO), Curitiba (PR), Belém (PA), Belo Horizonte (MG) e na cidade de São Paulo (SP) para conversar sobre educação financeira, atender a população interessada em negociar suas dívidas e dialogar com a imprensa local.

Feirão Serasa Limpa Nome

Atendimento ao consumidor nas mais de 10 mil agências dos Correios até o dia 20/12.

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no app e site dos Correios: clique aqui.

No dia 3/12, com presença de especialistas e porta-vozes nas agências abaixo:

SP

AC CENTRAL DE SAO PAULO

Endereço: Praça do Correio, s/n. Centro – São Paulo/SP

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

PR

AGF VISCONDE DE GUARAPUA

Endereço: Av. Visconde de Guarapuava, 1895 – Curitiba/PR

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 8h às 12h

PE

AC CENTRAL DE RECIFE

Endereço: Av. Guararapes, 250 – Recife/PE

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; aos sábados, das 8h às 12h

RS

AC AZENHA

Endereço: Av. Professor Oscar Pereira, 44 – Porto Alegre/ RS

Funcionamento: 9h às 17h

PA

AC CENTRAL DE BELEM

Endereço: Av. Presidente Vargas, 498 – Belém/PA

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

CE

AC CENTRAL DE FORTALEZA

Endereço: Rua Senador Alencar, 38 – Fortaleza/CE

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

BA

AC CALÇADA

Endereço: Av. Jequitaia, 298 – Salvador/BA

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

MG

AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHEK

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 – Belo Horizonte/MG

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

AM

AC SALDANHA MARINHO

Endereço: Rua Barroso, 226 – Manaus/AM

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

GO

AC CENTRAL DE GOIANIA

Endereço: Praça Pedro Ludovico Teixeira, 11 – Goiânia/GO

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

SC

AC BLUMENAU

Endereço: Rua Curt Hering, 315 – Blumenau/ SC

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

SC

AC INGLESES

Endereço: Rod. Armando Calil Bulos, loja 102 – Florianópolis/ SC

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h