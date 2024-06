Mutirão na FMABC atende pacientes com suspeita de doenças raras

O Serviço de Doenças Raras do Centro Universitário FMABC realizou no último sábado (15) um mutirão com o tema “Um Dia Para os Raros”. Trata-se do segundo mutirão com o objetivo de reduzir a fila de espera para esses pacientes. A mobilização ofereceu agenda para 80 pacientes da região do Grande ABC. As vagas foram alocadas pela regulação regional após encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde da região.

A equipe médica selecionada para os atendimentos contou com aproximadamente 30 especialistas destacados, incluindo médicos e residentes. Além deles, também prestaram serviço fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e nutricionistas, que contaram com o apoio administrativo para atender os presentes.

Logo durante a chegada os pacientes foram encaminhados ao processo de triagem, para melhor direcionamento às especialidades relevantes para o diagnóstico. As consultas regulares foram feitas no mesmo dia.

Residentes de medicina estudantes de diversos cursos de saúde do Centro Universitário também estiveram presentes no mutirão, contribuindo para a ação com informações sobre saúde para os pacientes e suas famílias, além de terem ajudado na sua locomoção pelo ambulatório.

Além dos atendimentos, o mutirão contou com atividades de entretenimento para os presentes, focando principalmente as crianças, que puderam se distrair com jogos de amarelinha e brincar com um dinossauro durante o período de espera. As atividades duraram das 8 às 17 horas. Os pacientes também receberam lanches para que pudessem aguardar os atendimentos.

“A proposta é que os pacientes com doenças raras tenham o atendimento agilizado, sem longas filas de espera. Pensando nisso, haverá outras mobilizações para que isto ocorra”, explica Anete Sevciovic Grumach, coordenadora do Serviço de Doenças Raras do Centro Universitário FMABC.