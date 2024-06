Mutirão Lentes do Saber vai avaliar 450 estudantes de Diadema neste sábado (22/06)

É na primeira série que o estudante passa a ter contado com o mundo da leitura de forma mais pedagógica e compreender o que está escrito na lousa ou no livro é mais desafiador para quem algum problema de visão. Para diminuir essa distância entre os estudantes no processo de aprendizagem, o Programa Lentes do Saber convocou 450 matriculados do 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Diadema para o mutirão de exames oftalmológicos no próximo sábado (22/06). Também serão atendidas 50 pessoas com deficiência (PcD) para procedimentos específicos.

A ação será no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso, a partir das 8h30, e vai avaliar a saúde ocular dos estudantes. Para quem necessitar do uso de óculos, a Prefeitura disponibilizará gratuitamente. Já aqueles que apresentem outro comprometimento serão encaminhados para subespecialidades da oftalmologia como tratamento de retina, estrabismo, glaucoma, catarata e outros.

Foram convocados pela Secretaria de Educação os alunos que, após triagem inicial em sala de aula com 2.250 matriculados na primeira série do ensino fundamental, regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), apresentaram algum prejuízo da saúde oftalmológica.

“Os desafios da aprendizagem nas séries iniciais podem ser inúmeros, entretanto, quando o estudante não consegue aprender porque não enxerga bem é um complicador. O Programa Lentes do Saber vem para diminuir essa barreira e trazer mais qualidade no momento do aprendizado. O Programa já entregou mais de 2 mil óculos para crianças, jovens e adultos da rede municipal”, afirma a secretária municipal de Educação, Ana Lúcia Sanches. “O Lentes de Saber é uma parceria entre saúde e educação que vem fazendo a diferença na vida de crianças, jovens e adultos”, completa o secretário de saúde, José Antônio da Silva.

Entrega de prótese dentária

No sábado (25), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que funciona no Quarteirão do Saúde, vai entregar próteses dentárias para 122 moradores que participaram de mutirão anterior para avaliação e início do processo de confecção do item.

“É fundamental que os pais ou responsáveis, no caso do Lentes do Saber, e os adultos chamados para o mutirão de próteses atendam ao nosso chamado e compareçam e, assim, ajudar a melhorar o aprendizado, o desenvolvimento e a qualidade de vida”, reforçou o secretário de saúde.

Serão oito equipes de cirurgiões dentistas e cada profissional irá atender três pacientes por hora. Ao todo, serão entregues 87 próteses totais e 131 próteses removíveis. A convocação para o comparecimento foi feita pela Unidade Básica de referência do paciente.

Serviço:

Mutirão do Lentes do Saber (apenas para estudantes convocados pela escola municipal)

Entrega de prótese dentária (apenas para moradores convocados que participaram no mutirão anterior)

22 de junho de 2024, sábado, das 8h30 às 17h

Local: Quarteirão da Saúde. Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro.