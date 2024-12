Mutirão gratuito para prevenção do câncer de pele ocorre neste sábado em Presidente Prudente

O Hospital Regional de Presidente Prudente, sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, realizará neste sábado (7), das 9h às 15h, um mutirão gratuito voltado à prevenção do câncer de pele. Esta iniciativa é parte da campanha Dezembro Laranja, que visa aumentar a conscientização sobre essa condição que lidera as estatísticas de incidência no Brasil. O evento conta com a colaboração da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e busca promover o diagnóstico precoce da doença.

O câncer de pele é amplamente atribuído à exposição excessiva ao sol sem medidas adequadas de proteção. O médico dermatologista Murilo Carapeba, que coordena a campanha na região Oeste Paulista, destaca a importância deste evento para a comunidade local. “Esta ação proporciona exames dermatológicos gratuitos, beneficiando especialmente aqueles que enfrentam barreiras financeiras e têm acesso limitado a cuidados especializados”, afirma Carapeba.

Os interessados em participar devem comparecer ao local munidos de documento oficial com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento será realizado no ambulatório localizado na Avenida Comendador Hiroshi Yoshio, no bairro Cidade Universitária, em Presidente Prudente.