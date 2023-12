Mutirão do IMESC – “Encontre o Seu Pai Aqui” terá sua última edição de 2023

No dia 15 de dezembro, das 7h às 14h, o Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo (IMESC) realizará o seu último mutirão do ano, intitulado “Encontre o Seu Pai Aqui”. Em parceria com o Ministério Público, a iniciativa oferece exames de DNA para famílias que dependem da Justiça Gratuita do Estado de São Paulo.

Desde janeiro, essa ação solidária tem sido um farol de esperança para muitas famílias em busca de respostas e reconhecimento paterno. Atendendo em média de 10 a 20 famílias por edição, o mutirão visa proporcionar acesso à justiça de forma gratuita, promovendo o fortalecimento dos laços familiares.

A dedicação da equipe do IMESC e a colaboração essencial do Ministério Público refletem o impacto positivo que essas ações têm na comunidade, evidenciando a importância de serviços jurídicos acessíveis.

O compromisso do IMESC com a justiça e a resolução pacífica de conflitos familiares continua a ser um pilar fundamental na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Para dar entrada ao processo de identificação de paternidade é necessário seguir alguns requisitos:

Comparecer munido de documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento (válida apenas para menores de 18 anos);

Presença simultânea do requerente, da mãe e do suposto pai, ou de todos os envolvidos;

Na hipótese de qualquer uma das partes ser absolutamente incapaz, deverá estar representada ou assistida na forma da lei, apresentando documento comprobatório de sua condição.

E se o suposto pai for falecido?

Comparecer junto com a mãe e parentes de primeiro grau do falecido, tais como: pais (preferencialmente), irmãos (por parte de pai e mãe) e filhos (com suas respectivas genitoras) para coleta de sangue.

Após o laudo pronto?

Os envolvidos serão chamados na Promotoria de Justiça para receberem o resultado e serão encaminhados ao Cartório de Registro Civil.

O evento não apenas fornece resultados de exames de DNA, mas também contribui para a construção de uma rede de apoio emocional às famílias envolvidas. O IMESC encerra o ano de 2023 com um legado de compaixão e compromisso com a justiça, plantando sementes de esperança para um futuro mais inclusivo e igualitário.