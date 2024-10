Mutirão do Imesc em Campinas busca acelerar perícias de Medicina Legal 

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) estará em Campinas de 7 a 11 de outubro para realizar mutirões de perícias de Medicina Legal, atendendo cerca de 400 pessoas que necessitam de justiça gratuita. As perícias visam reduzir a demanda reprimida, especialmente de processos que dependem de laudos periciais, onde muitos ficaram acumulados devido ao fechamento dos fóruns na pandemia de Covid-19.

As atividades ocorrerão no Fórum de Campinas, localizado na Rua Francisco Xavier Arruda Camargo, 300 – Cidade Judiciária, onde 13 peritos realizarão 402 atendimentos agendados. No último mutirão na cidade, o Imesc atendeu 72% da demanda, resultado superado recentemente em Sorocaba, com 78% de comparecimento.

O superintendente do Imesc, Dr. Edilson José da Costa, ressalta a importância do trabalho realizado em Campinas nos últimos anos. “Os mutirões do Imesc têm acelerado processos de Medicina Legal e exames de DNA, proporcionando mais celeridade ao Judiciário e assistência à população.”

Criado para agilizar processos e facilitar o acesso à justiça, o Imesc realiza perícias de diversos tipos, como ações securitárias, previdenciárias e de interdição, incluindo também a coleta de DNA. O órgão, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, trabalha em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo e sob orientação do Governador Tarcísio de Freitas.

Perícias no formato “drive-thru” estarão disponíveis para pessoas com dificuldades de locomoção, garantindo acessibilidade e atendimento direto em seus veículos e nas ambulâncias.