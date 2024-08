Mutirão do Emprego em São Paulo entra em reta final

Mutirão do Emprego, organizado pela União Geral dos Trabalhadores e o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, entra em seu último dia amanhã, 16 de agosto. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e os setores representados apoiam a iniciativa.

Para participar, os candidatos devem comparecer à sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, na rua Formosa, 99, ao lado da estação Anhangabaú da Linha 3 – Vermelha do metrô, munidos de documentos pessoais (RG, CNH ou passaporte), carteira de trabalho e currículo atualizado.

Uma novidade deste ano é a parceria com a Faculdade do Comércio (FAC) que está disponibilizando 70 bolsas de estudo de 90% em seus cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão e tecnologia da informação.

“Participar do Mutirão do Emprego é uma oportunidade para a Faculdade do Comércio reafirmar seu compromisso com a democratização e a inclusão de jovens e adultos ao ensino superior de qualidade. Este evento, que une forças sindicais e empresariais, não só oferece uma chance real de inserção no mercado de trabalho para milhares de pessoas, mas também destaca a importância da educação como ferramenta de transformação social e econômica”, pontuou Bruno Castro, professor dos cursos de gestão da FAC.

Para mais informações sobre as bolsas de estudos da Faculdade do Comércio, encaminhe uma mensagem no WhatsApp para o número: (11) 91006-0494 ou acesse o site: www.facsp.com.br.

