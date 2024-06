Mutirão do CadÚnico retorna à Zona Sul nos últimos domingos do mês, 23 e 30 de junho

A Prefeitura de São Paulo realizará novas edições do “DIA C”, mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) das famílias de baixa renda. Região que recebeu o primeiro mutirão, a Zona Sul terá mais duas ações nos domingos 23 e 30 de junho, em oito endereços do DescomplicaSP. Nestas datas, os postos de atendimento da região funcionarão das 8h às 16h para atender aqueles que já têm agendamento prévio e pessoas que forem até os locais de atendimento dentro do horário de funcionamento.

O Mutirão do Cadùnico é uma ação coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e a São Paulo Turismo (SPTuris).

Próximos mutirões

O Dia C chegará a todas as regiões da capital. Após fechar o mês na Zona Sul, a Zona Leste será a próxima a receber o mutirão. As datas ainda serão definidas e informadas. O sistema do CadÚnico, gerenciado pelo Governo Federal, tem datas de manutenção e atualização, pelas quais estão condicionados os dias em que os mutirões podem ser realizados.

A primeira etapa do mutirão ocorreu em 9 de junho, em 34 pontos distribuídos pelos bairros da região sul da cidade.

CadÚnico

Voltado ao atendimento e registro de famílias e pessoas de baixa renda em programas sociais, o “CadÚnico” é o principal instrumento para identificação e inclusão de grupos socioeconomicamente vulneráveis que precisam de suporte social e econômico na vida diária.

As famílias e pessoas que estão com o cadastro desatualizado serão informadas e convidadas a participar do mutirão por meio de mensagem enviada pelo 156, além da divulgação através dos canais oficiais da Prefeitura.

Veja os endereços dos postos de atendimento nos dias 23 e 30 de junho:

DescomplicaSP