Mutirão do CadÚnico em 12 unidades do Descomplica SP da Zona Leste acontece neste domingo (17)

Com cerca de 300 profissionais distribuídos em 12 unidades do Descomplica SP, a Prefeitura de São Paulo realiza na Zona Leste, no próximo domingo (17), mais um “Dia C”, mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) das famílias de baixa renda.

Os munícipes serão atendidos das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio.

Idealizado pela Prefeitura de São Paulo para resolver as pendências de cadastramento e recadastramento dos paulistanos, o mutirão é sempre realizado aos domingos para que a população possa aproveitar a gratuidade nos ônibus municipais. A atualização da inscrição é necessária a cada dois anos. Ou seja, se a pessoa já fez esse processo em 2023 ou em 2024, não há necessidade de buscar atendimento, pois o cadastro está vigente.

A Prefeitura já realizou sete edições do mutirão “Dia C”, entre os meses de junho e setembro deste ano, nas cinco regiões, e foram realizados mais de 26 mil atendimentos. Em 2024, a Prefeitura tem feito, em média, 3 mil atendimentos relacionados ao CadÚnico por dia, ultrapassando os 500 mil neste ano.

Sobre o CadÚnico

O CadÚnico é o principal instrumento para identificação, inclusão e acesso de grupos socioeconomicamente vulneráveis em programas e benefícios assistenciais, voltado ao registro, identificação e suporte de famílias e pessoas de baixa renda. Ainda que seja uma ferramenta do Governo Federal, é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras.

Inscrições

Qualquer pessoa ou família pode se inscrever no CadÚnico para acessar programas sociais. No entanto, se enquadram no direito aos benefícios de transferência de renda somente as famílias e pessoas com renda mensal de até meio salário-mínimo por membro familiar, ou renda per capita inferior a este valor. Para fazer o cadastro ou atualização é preciso apresentar os documentos de todas as pessoas da família como RG, CPF e comprovante de residência. Declaração de matrículas escolares de crianças e adolescentes não são itens obrigatórios, mas ajudam no momento do atendimento.

Benefícios

Por meio do cadastro no CadÚnico, as famílias em vulnerabilidade encontram apoio para manter os filhos matriculados na escola, têm acesso à tarifa social de energia elétrica e água e à isenção de taxas em concursos públicos, além de prioridade em programas habitacionais. Os inscritos têm direito também à Carteira da Pessoa Idosa e ao ID Jovem. Com ambas, têm gratuidade e descontos em serviços públicos como transportes, eventos artístico-culturais e esportivos.

O atendimento do CadÚnico é realizado regularmente nas unidades do CRAS, do DescomplicaSP e nas Vans móveis do CadÚnico, que vão até pontos estratégicos da cidade para ampliação do acesso ao cadastro em áreas com maior índice de pessoas em situação de vulnerabilidade ou desatualização do programa. O agendamento pode ser realizado pela Central 156 ou nos sites Agenda CadÚnico ou Descomplica SP.

Esta ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e a São Paulo Turismo (SPTuris).

Veja os endereços dos postos de atendimento:

Descomplica SP

– Aricanduva – Avenida Aricanduva, 5.777

– Cidade Tiradentes – Estrada do Iguatemi, 7.001

– Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1.180

– Guaianases – Rua Copenhague, 92

– Itaim Paulista – Avenida Marechal Tito, 3.012

– Itaquera – Avenida Itaquera, 6.735

– Mooca – Rua do Hipódromo, 1.552

– Penha – Rua Candapuí, 49

– São Mateus – Avenida Ragueb Chohfi, 1.400

– São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76

– Sapopemba – Rua Clara Petrela, 113

– Vila Prudente – Avenida do Oratório, 17