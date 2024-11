‘Mutirão de Mamografias’ 2024 da Prefeitura de Nova Odessa realizou 300 exames gratuitos

Fechando a programação do “Outubro Rosa” 2024, aconteceu na última semana um “Mutirão de Mamografias” promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, que realizou o exame preventivo gratuitamente em 300 mulheres da cidade. Novamente, foi utilizado um consultório móvel conhecido como “Mamamóvel”, que atendeu em dois endereços: no novo CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) e também no Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade da Prefeitura

No primeiro caso, nos dias 29 e 30 de outubro, foram atendidas no CRESAM mulheres de 40 anos ou mais que tinham encaminhamento prévio de médicos da Rede Municipal de Saúde e pré-agendamento. Já no Fundo Social, nos dias 31/10 e 1º de novembro, foram atendidas idosas de 60 em diante, sem necessidade de encaminhamento prévio ou agendamento.

Maria Helena Silva, que realizou seu exame no CRESAM na terça-feira, aprovou a iniciativa. “Acho muito importante, pois tenho várias amigas que estão realizando radioterapia, e o cuidado nestes casos é a melhor prevenção que podemos tomar”, afirmou.

Já para Maria Isabel Oliveira, “o que era uma situação sempre incômoda (fazer o exame), desta vez foi bastante tranquilo e sem dor”. “Achei ótimo, das outras vezes eu sofria muita dor e incômodos para fazer o exame. Eu estava apavorada, mas foi supertranquilo. O pessoal está de parabéns e fui muito bem tratada aqui no Fundo Social”, finalizou.

A secretária municipal de Saúde Adriana Welsch frisou a importância dos “Mutirões de Mamografia” do “Outubro Rosa” 2024. “No CRESAM, foram atendidas mulheres que já haviam passado pela nossa Atenção Básica, que tinham encaminhamento. No Fundo Social, os exames foram realizados com demanda livre, para todas as mulheres de 60 anos ou mais que desejaram passar por esse exame preventivo tão importante”, explicou.

Para a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, o trabalho “extramuros” desenvolvido através das ações do “Outubro Rosa” pela Prefeitura “teve extrema importância para nossa população feminina”.

“Garantimos assim a facilidade, a segurança, o apoio e o acolhimento para nossas idosas fazerem este exame anual, que é fundamental para elas”. “Elas são amigas, uma vai trazer a outra, é um incentivo a mais. E aqui no Fundo Social, o exame ‘veio’ até elas, então garantimos assim essa importante ação de Saúde”, disse Rose.

O CRESAM

Coordenadora do CRESAM, Cristiane Mareschi destacou a importância da prevenção no tratamento precoce do câncer de mama, o que garante altos índices de cura. “O diagnóstico precoce salva vidas e a mamografia é fundamental na detecção do câncer de mama, tendo as funções de rastreamento, diagnóstico e de prevenção”, explicou.

“No caso do CRESAM, em que as consultas eram pré-agendadas, tivemos apenas 10% de abstenção (faltas), um resultado totalmente positivo. Fico muito feliz com o comprometimento das mulheres em procurar ajuda e quererem se cuidar cada vez mais. O Centro de Saúde da Mulher tem cumprido seu papel na vida de todas as novaodessesnses”, completou Cristiane.

Inaugurado em abril deste ano pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), o CRESAM está localizado na Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge.