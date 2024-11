Mutirão de doação de sangue em Diadema coleta o suficiente para salvar até 208 vidas

Unidos em prol da vida, o Fundo Social Solidariedade (FSS)de Diadema e estudantes da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), realizaram a Campanha “Solidariedade está no Sangue”. Ao todo, foram coletadas 52 bolsas de sangue, suficientes para salvar até 208 vidas. A atividade ocorreu na segunda-feira, 25/11, Dia Nacional da Doação de Sangue.

A divulgação e mobilização estudantil junto à galera da UNIFESP, contou com o empenho da Bateria Maloca da UNIFESP Diadema e do Centro Acadêmico Alexander Fleming. Além da participação universitária, a Campanha foi apoiada pelo Esporte Clube Água Santa.

O estudante de Engenharia Química, Rafael Rescia, 19 anos, foi um dos apoiadores que participou da Campanha. “Foi a minha terceira doação de sangue, sendo duas vezes este ano e em parceria com o Fundo Social. Espero continuar sendo doador a vida toda e sempre incentivando as pessoas nesse sentido”, explicou Rafael.

Criada em 2021, pelo Fundo Social de Solidariedade de Diadema, a Campanha Municipal de Doação de Sangue – “Solidariedade está no Sangue” já somou mais de 350 doações. Como cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, cerca de 1.500 pessoas foram beneficiadas. A campanha foi criada com o objetivo de promover e incentivar este gesto humanitário de salvar vidas ao longo do ano todo e não apenas em ocasiões especiais.

“O Fundo Social de Solidariedade de Diadema agradece imensamente a todas as pessoas que fizeram este gesto de amor maravilhoso que é a doação. Mas também aproveitamos para ressaltar que, independentemente de campanhas e mutirões, a gente deve criar e cultivar o hábito de doar sangue e salvar vidas”, destacou a presidente do FSS, Inês Maria.