Mutirão de atendimento jurídico gratuito na UNG facilita acesso à Justiça

No próximo sábado (31), a Universidade Guarulhos (UNG), por meio do Escritório de Assistência Jurídica (EAJ), realiza um mutirão de atendimentos à comunidade. Serão oferecidos serviços referentes a processos de pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade, guarda infantil, posse, usucapião, direito de vizinhança e do consumidor, entre outros.

As orientações são realizadas por discentes, a partir do sexto semestre do curso de Direito da UNG, supervisionados por advogados experientes. De acordo com o coordenador do curso de Direito, Guilherme Amaral, a ação contribui para que a população tenha acesso à Justiça e receba um suporte especializado. “O mutirão é uma oportunidade do cidadão conseguir resolver pendências legais, muitas vezes adiadas por falta de conhecimento ou recurso, por meio de serviços jurídicos ofertados por nossos estagiários”, comenta.

Os interessados devem agendar sua participação por meio do telefone (11) 2464-1711. O atendimento ocorre das 9h às 17h, na Rua Soldado Claudovino Madalena dos Santos, 48, no Centro de Guarulhos.