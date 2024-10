Mutirão da Saúde Neo Química incentiva bem-estar para mais de 300 famílias

A Neo Química Arena transformou-se em um espaço de saúde e bem-estar para mães e filhos em vulnerabilidade social, no último sábado (26/10). No mês das crianças, no qual também se fala muito sobre saúde feminina devido ao Outubro Rosa, duas marcas da Neo Química se uniram para realizar o Mutirão da Saúde 2024: as Vitaminas Neo Química Kids, que contribuem para a suplementação e reposição vitamínica de crianças e adolescentes; e o Flavonid Creme, cosmético de uso tópico que apoia a caminhada das mulheres e melhora da sensação de peso, desconforto e cansaço nas pernas e pés.

Divulgação

O Mutirão da Saúde Neo Química é uma iniciativa realizada desde 2020 pela marca líder no mercado brasileiro de medicamentos em unidades vendidas. A edição de 2024, em parceria com o Instituto Horas da Vida, reuniu mais de 480 pessoas da zona leste de São Paulo e teve também a participação da área de Responsabilidade Social do Corinthians e das marcas Rochinha e Finn (respectivamente, de sorvetes e adoçantes), que distribuíram sorvetes de frutas para os beneficiários da ação.

Foi um dia inteiro de atividades! A iniciativa teve atendimentos médicos de atenção primária, fundamentais para garantir uma saúde integral e contínua, atuando como a primeira linha de defesa na prevenção e tratamento de doenças. Durante as consultas, as mulheres tiraram suas dúvidas e foram orientadas sobre cuidados com a própria saúde e com a dos filhos. Houve ainda Tour pela Neo Química Arena, para conhecer o estádio do Corinthians e os seus bastidores; e roda de conversa e oficina de automassagem com profissionais especializados que orientaram as mulheres sobre cuidados com as pernas e prevenção de varizes, aplicando métodos de massagem que podem ser realizados em casa.

Divulgação

As crianças aproveitaram bastante também com oficina lúdica de alimentação saudável, que teve experiência prática e interativa com brinquedos de feltro, para aprender sobre bons hábitos alimentares e receitas balanceadas; e recreação com brincadeiras e exercícios com trampolins, brinquedos infláveis e fliperamas. A ação contou ainda com distribuição de cesta básica e brindes, como brinquedos, produtos de skincare da Mantecorp e revistas educativas desenvolvidos em parceria com a Mol Impacto sobre alimentação saudável e autocuidado feminino.

“Estamos muito felizes em proporcionar uma ação social que contribui para o bem-estar de mães e filhos, e que está alinhada ao propósito da marca de democratizar o acesso à saúde da população brasileira”, destaca Jeandré Cohen, diretor executivo da Neo Química, unidade de negócios da Hypera Pharma.