Mutirão convoca mulheres para realizar Mamografia na Zona Norte de SP

Durante duas semanas as moradoras dos bairros da Zona Norte de São Paulo poderão participar do Mutirão. Intitulado Luz na Saúde, a ação realizada pela SAS Brasil e Instituto Alok em aliança com a Secretaria de Saúde de São Paulo, tem vagas abertas para mulheres com mais de 40 anos que nunca fizeram ou estão há mais de dois anos sem fazer a mamografia. Além da mamografia, as mulheres atendidas poderão participar de um teste para identificar as chances de desenvolver diabetes nos próximos anos e passar pela triagem dermatológica, identificando possíveis lesões de câncer de pele.

Para participar, a mulher que se enquadrar nos requisitos deve enviar uma mensagem para o WhatsApp da SAS Brasil no número (11) 94543-3099 ou preencher o formulário no link bit.ly/mamografia_znsp. Ao entrar em contato, a equipe de cadastro e acolhimento da organização dará as orientações necessárias para a realização do cadastro da mulher.

Esta será a segunda edição do mutirão na Zona Norte da capital paulista. Os primeiros atendimentos aconteceram nos dias 21 a 30 de maio, em que mais de 500 mulheres puderam realizar o exame. Janaína foi uma delas, a farmacêutica de 43 anos nunca havia realizado o exame de mamografia. Após ter um caso de câncer de mama confirmado na família, a paulista decidiu acender o alerta e realizar o exame. “O caso na família motivou até o compartilhamento com as colegas e amigas. Até porque, foi uma descoberta recente, e por isso o câncer está sendo vencido”, compartilhou a paulista ao finalizar seu atendimento.

Para a realização do evento, estão junto com a SAS Brasil e Instituto Alok, os parceiros Clínica Romana, Laser Fotona e Faculdade Anhanguera, assim como os patrocinadores a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Américas Amigas, Gaslive e a Roche Farmacêutica (mamografia) e apoio da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.