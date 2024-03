‘Mutirão Contra a Dengue’ e mobilizações levam conscientização a diversos pontos de Nova Odessa

Cerca de 40 servidores e voluntários participaram no último sábado (23/04), mais um “Dia D” regional, do segundo “Mutirão Contra a Dengue” promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, desta vez no Jardim Alvorada.

O vice-prefeito Alessandro Miranda participou pessoalmente da ação de mobilização e conscientização da comunidade contra o mosquito transmissor do vírus da dengue, o Aedes aegypti. Também participaram o vereador Oseias Jorge e a secretária municipal de Saúde, Adriana Welsch, entre outras autoridades e assessores. No sábado anterior, o primeiro “mutirão” voluntário havia percorrido o bairro ao lado, o Jardim Santa Rita 1.

“Queria agradecer a todos os voluntários da Prefeitura aqui hoje, e em especial aos servidores do Setor de Zoonoses, que fazem esse combate ao mosquito da dengue todos os dias. Todos temos que fazer a nossa parte”, afirmou o vice-prefeito ao iniciar a caminhada pelo Alvorada.

“Nossos agentes estão todos os dias nas ruas, fazendo as visitas casa a casa. Peço aos munícipes que os deixem entrar para orientação e verificação dos criadouros dentro das casas. E que as pessoas também façam a própria vistoria semanal em suas casas e quintais”, completou Adriana.

Ao mesmo tempo, uma segunda equipe de voluntários percorreu as ruas do Centro da cidade, conversando com comerciantes e clientes sobre os riscos trazidos pelo mosquito. Essa equipe foi coordenada pelo secretário municipal de Desenvolvimento, Rafael Brocchi.

GUARDINHA

Também no sábado, houve mostras de trabalhos sobre o tema em 8 escolas da Rede Municipal de Educação, e 80 adolescentes do SOS/Seano (a “Guardinha” da cidade) entraram na guerra contra o mosquito distribuindo panfletos no bairro onde fica a sede do seu centro de formação, o Jardim Flórida, e também parte da Vila Azenha.

“Foi muito legal, nossos adolescentes foram divididos em quatro grupos, muitos acompanhados pelos pais, e percorreram o bairro de ponta a ponta, entregando os panfletos de casa em casa e conversando com os moradores. Eles adoraram participar, e tivemos uma ótima repercussão da comunidade”, afirmou a diretora Rita Gazzetta.

As ações da equipe do Setor de Zoonoses continuam diariamente na cidade, com o trabalho de busca ativa e eliminação de criadouros casa a casa. Nesta segunda-feira (25/03), a cidade chegou à marca de 768 casos positivos de dengue.

E, a partir desta segunda-feira, o PAM (Pronto-Atendimento) 12h do Jardim Alvorada passa a atender como unidade de referência exclusivamente para pacientes maiores de 13 anos com sintomas de dengue, covid e gripe. O local atende diariamente, das 7h às 21h. Crianças menores de 12 anos e gestantes devem continuar procurando o PS do Hospital e Maternidade Municipal a qualquer hora do dia.