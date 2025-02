Mutirão aumenta em 100% os Selos Agro SP Artesanais concedidos

Por meio de visitas técnicas instrutivas a produtores artesanais, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo alcançou a marca de 67 Selos Agro SP Artesanais, concedidos a agricultores rurais paulistas. Esta iniciativa visa reconhecer e promover a excelência dos produtos produzidos de forma artesanal em todo o Estado.

Visitas técnicas fortalecem a qualidade artesanal

Os encontros com os produtores aconteceram por todo o Estado, oferecendo suporte técnico e orientação, garantindo padrões elevados de produção e segurança alimentar. Entre os estabelecimentos visitados estão: Queijos do Rei, Chèvre du Mont, Natural Agro, Apiário Atarachi, Santa Brigida, Vila Curatta, Caprimilk, Gostosuras do Porco e Ranchinho. Estas visitas validam a qualidade dos produtos, elevando a competitividade e a rentabilidade dos produtores.

Plataforma digital amplia o alcance do selo

Além disso, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), lançou, em seu site, uma plataforma que localiza os produtores artesanais que possuem o selo. “Um dos principais objetivos da Secretaria de Agricultura com essa ação, é oferecer ao produtor artesanal uma ferramenta adicional que agrega valor ao seu produto. Por isso, mutirões informativos acabam sendo métodos eficazes em prol do desenvolvimento do seu negócio”, afirma Emilio Bocchino, coordenador da Codeagro.

Concedido gratuitamente pela Coordenadoria, o selo garante a segurança alimentar, valoriza os produtos paulistas e reconhece sua qualidade artesanal, elevando a competitividade e a rentabilidade dos produtores. Entre os principais benefícios estão o fortalecimento do reconhecimento junto aos consumidores e a melhoria da rentabilidade para os produtores artesanais, atestando a confiabilidade no mercado.

Para que o produto seja incluído no sistema do Selo de Qualidade Produto São Paulo – Artesanal, os estabelecimentos devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP Artesanal). Compete à Codeagro, a responsabilidade pela autorização de uso do selo, pela manutenção do cadastro e pela divulgação dos certificados homologados para os estabelecimentos qualificados.

O tempo médio de análise da solicitação é de 1 a 5 dias úteis, sendo maior caso tenha alguma pendência. Acesse o link para conhecer os produtores artesanais que já foram certificados com Selo Agro SP Artesanal.