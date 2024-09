Mutinho celebra raízes em show no Sesc São Caetano 

No dia 20 de setembro, sexta-feira, das 20h às 21h, o palco do Sesc São Caetano será tomado pelo talento de Mutinho, em um show que promete emocionar e celebrar a música brasileira.

O artista apresenta o repertório de seu segundo álbum autoral, com canções inéditas e clássicos atemporais como “O Caderno” e “Ao que Vai Chegar”, além de canções do projeto “Casa de Brinquedos”. O show também trará grandes sucessos que marcaram sua parceria com Toquinho, incluindo “Turbilhão”, “Escravo da Alegria”, “Oilá”, “Até Rolar pelo Chão” e “Meu Panamá”. Em um momento especial da apresentação, Mutinho fará uma homenagem ao seu tio, o lendário Lupicínio Rodrigues, que faleceu há cinquenta anos, em 27 de agosto de 1974. Lupicínio foi uma figura essencial no início da carreira de Mutinho, oferecendo-lhe o primeiro emprego e a primeira bateria. Com o nome de batismo Lupicínio Morais Rodrigues, Mutinho era sempre apresentado por Vinicius de Moraes, de quem foi baterista por sete anos, como “o sobrinho amado de Lupicínio Rodrigues”.

Essa apresentação faz parte do projeto Cena Aberta, promovido pelo Sesc São Caetano em setembro, que celebra o talento de artistas com 60+ anos, em diálogo com a exposição “O Tempo e Suas Transformações”. Todas as sextas-feiras do mês, às 20h, o público poderá conferir performances que exploram temas como ancestralidade, memória e a passagem do tempo, proporcionando uma rica conexão com histórias e vivências que atravessam gerações.

Com classificação etária de 12 anos, os ingressos estarão disponíveis para venda pela rede Sesc. Não perca a oportunidade de mergulhar na música de Mutinho e vivenciar uma apresentação que destaca história e legado.

VEJA TAMBÉM

Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini

Encontros & Encantos

Dia 27/9, sexta, das 20h às 21h

Poemas de Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini, musicados por Rui Ferreira e Edu Guerra compõem o Projeto literomusical Encontros & Encantos, lançado em 2020 e realizado pela A Cigarra Edições. Nesta apresentação somam-se a cantora Giselle Maria e o percussionista Fabio Daros para um show especial.

SERVIÇO

Sesc São Caetano

Dia 20 de setembro, às 20h

Veja Também: 27 de setembro às 20h

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Não recomendado a menores de 12 anos

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br