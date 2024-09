Musk agradece a Lira após crítica a bloqueio de contas da Starlink

O empresário Elon Musk agradeceu, neste domingo (1º), ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pelo questionamento em público do bloqueio das contas bancárias da Starlink no Brasil.

Dono da Starlink e do X, ele usou a própria rede para postar um vídeo do portal Metrópoles com parte da declaração de Lira sobre o assunto.

O discurso do deputado foi feito no evento Expert XP, em São Paulo, neste sábado (31).

“Sempre me preocupo com o que o Brasil demonstra de segurança ou insegurança jurídica, de previsibilidade. Eu posso estar errado, mas a personalidade jurídica de uma empresa é totalmente diferente da outra”, apontou Lira.

O bloqueio das contas da Starlink no Brasil foi uma medida do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. A ação visa cobrar multas aplicadas contra o X, antes do bloqueio da rede social no território nacional.

A justificativa de Moraes para bloquear as contas de outra empresa é a falta de representação legal do X no Brasil. O grupo de Musk decidiu abandonar o país após o ministro do Supremo determinar a derrubada de contas e aplicar multas diárias de mais de R$ 1 milhão por descumprimento.

A decisão de Moraes, sob sigilo, alega que as duas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico por possuírem Musk como dono.

Nos Estados Unidos, a reportagem da Folha de S.Paulo consultou na rede a mensagem do empresário sul-africano, que classificou a declaração de Lira como um apoio à sua causa.

Em outra publicação no sábado, Musk acusou Moraes, sem provas, de interferir nas eleições de 2022.

“Segundo a lei brasileira, isso significaria até 20 anos de prisão. E lamento dizer que parece que alguns ex-funcionários do Twitter foram cúmplices em ajudá-lo a fazer isso. Qualquer pessoa com exemplos ou evidências nesse sentido, por favor, responda a esta postagem”, escreveu o bilionário.

Elon Musk usou seu perfil no X (antigo Twitter), rede social da qual é dono e que está suspensa no Brasil para agradecer a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados.

A Folha lançou a coluna “Lá no X” que mostra um panorama da rede social bloqueada para os leitores brasileiros. Durante este período, correspondentes internacionais estão responsáveis por publicar os textos do jornal na plataforma de Musk.