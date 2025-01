Músicos do Aerosmith se reúnem pela primeira vez após aposentadoria

No próximo domingo (2), Steven Tyler, Joe Perry e Tom Hamilton, membros da icônica banda Aerosmith, se reunirão para uma apresentação especial durante o evento beneficente “Jam for Janie”, que ocorrerá em paralelo à cerimônia do Grammy. O evento visa arrecadar fundos para a Janie’s Fund, uma organização criada por Tyler para apoiar jovens mulheres que enfrentaram traumas.

Evento Beneficente em Homenagem aos Bombeiros de Los Angeles

Embora o Aerosmith tenha oficialmente se aposentado dos palcos devido a lesões vocais permanentes de Steven Tyler, a participação dos três músicos representa uma rara oportunidade de reencontro. O evento também presta homenagem aos bombeiros de Los Angeles, refletindo um compromisso com a comunidade local.

O comunicado oficial sobre o evento ressalta que os convidados poderão desfrutar de um tapete vermelho, recepção com coquetéis, jantar, leilão ao vivo e uma festa exclusiva com música ao vivo. Além dos integrantes do Aerosmith, outros notáveis participantes incluem Ace e Matt Sorum, Alice Cooper, Andrea Bocelli, Ashlee Simpson e Evan Ross, Bill Maher, Bo Derek, entre muitos outros artistas renomados.

Entretanto, vale destacar que os membros Brad Whitford e Joey Kramer não estão mencionados na lista de participantes. Steven Tyler expressou: “O que a comunidade de Los Angeles suportou com esses incêndios florestais é impensável. A música tem poderes de cura e esperamos trazer um momento de alegria e leveza para nossos bombeiros de primeira resposta e para os mais afetados pelos incêndios. O trauma vivenciado pelas meninas com quem trabalhamos também é impensável e continuaremos a lançar luz e apoiar o trabalho incrível do Janie’s Fund.“

O Aerosmith anunciou sua aposentadoria em agosto de 2024, após mais de cinco décadas de carreira. A decisão ocorreu após Tyler sofrer uma fratura na laringe durante o último show da banda em setembro de 2023, parte da turnê de despedida chamada “Peace Out”. Tom Hamilton foi o único integrante a anunciar um novo projeto musical, formando a banda Close Enemies.