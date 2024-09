Musical “Querido Evan Hansen” se despede de São Paulo como um dos destaques da temporada

Após uma curta temporada no Teatro Liberdade, em São Paulo, a montagem brasileira do musical “Querido Evan Hansen”, dirigida por Tadeu Aguiar e produzida pela Estamos Aqui Produções, de sucessos como “A Cor Púrpura”, em parceria com a Touché Entretenimento de sucessos como “Beetlejuice”, se despede da capital paulista neste final de semana. As três últimas apresentações acontecem nos dias 20 de setembro às 21h, e 22 de setembro às 16h, com sessão extra às 20h, prometendo arrebatar o público pela última vez.

Depois da estreia, carioca, em 13 de junho, no Teatro Multiplan, o musical conquistou o coração dos paulistanos com sua história comovente e um elenco de talento ímpar, reconhecido por suas interpretações impactantes. A produção se destaca como um dos musicais mais elogiados do ano, capaz de despertar diferentes diálogos entre pessoas de todas as idades, e cumprindo assim o objetivo principal da obra, que é vencedora de 6 Prêmios Tony, além do Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical, o Prêmio Laurence Olivier de Melhor Musical e um Emmy, o que faz deste o musical mais premiado da Broadway que já chegou ao Brasil.

Com uma trilha sonora emocionante e letras que tocam fundo, dos premiados compositores Benj Pasek e Justin Paul, “Querido Evan Hansen” aborda temas como saúde mental, relações familiares, fobia social e o impacto das redes sociais na vida dos jovens de forma autêntica e inspiradora, explorando camadas de forma leve, sensível e divertida através de seus oito personagens. A história de Evan, um adolescente com ansiedade social que se envolve em uma mentira que o coloca no centro das atenções, é um convite à reflexão sobre a importância da empatia e da conexão humana.

Um elenco de estrelas

O elenco do musical é composto por talentos renomados do audiovisual e da cena teatral brasileira, que dão vida aos personagens de forma intensa e emocionante. Gab Lara foi o escolhido, após processo de audição, para viver o papel-título, e conduz a história, praticamente sem sair de cena, ao lado de Hugo Bonemer no papel de Connor Murphy, Vannessa Gerbelli como Heidi Hansen, Thati Lopes como Zoe Murphy, Flavia Santana como Cinthya Murphy, Mouhamed Harfouch como Larry Murphy, Gui Figueiredo como Jared Kleinman e Tati Christine como Alana Beck. A direção musical fica por conta de Liliane Secco, sob a batuta de Rodolfo Schwenger, que conduz a orquestra paulistana, garantindo uma experiência sonora inesquecível.

Uma equipe criativa de excelência

A produção brasileira de “Querido Evan Hansen” é assinada por Renata Borges Pimenta e Eduardo Bakr, e conta com uma equipe criativa de primeira linha, à frente de elementos que contribuem para a imersão do público na história, representada por Suely Guerra na coreografia, Natália Lana na cenografia, Ney Madeira e Dani Vidal nos figurinos, Dani Sanchez no desenho de luz e Gabriel D’Angelo no desenho de som.

Um fenômeno global

Escrita por Steven Lanson, a obra é considerada um fenômeno global que já conquistou o público da Broadway, onde abriu suas cortinas pela primeira vez em 2016, do West End e de diversos países ao redor do mundo. Além do musical, a história também foi adaptada para um livro e para o cinema, estrelada por nomes como Ben Platt, Amy Addams, Julianne Moore, Colton Ryan, Kaitlyn Dever, Danny Pino, Nik Dodani e Amandla Stenberg, ampliando ainda mais o alcance da obra.

Para vendas e mais informações, clique aqui.