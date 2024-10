Musical “Por Elas”, sobre a força do canto feminino, chega a São Paulo

Após estrear em Ipatinga, Minas Gerais, e realizar uma elogiada temporada no Rio de Janeiro, passando também por Duque de Caxias, o musical “Por Elas” chega a São Paulo, onde fica em cartaz de 1 a 24 de novembro, no Teatro Nair Bello, localizado no Shopping Frei Caneca. Produzido pela Andarilho Filmes, da atriz e cantora Eline Porto, que também assina o texto e integra o elenco, o espetáculo celebra a história e a memória de mulheres reais, unindo gerações através da música.

Inspirada em conversas com as mulheres de sua família durante a pandemia, Eline se viu diante de um processo criativo natural, onde revisitar memórias e trocar vivências fizeram com que a criação do texto tivesse uma base especial. “Sou movida por histórias e revisitar as raízes das mulheres da minha família me motivou a escrever ‘Por Elas’, uma peça que celebra mulheres reais e suas trajetórias”, comenta ela, que, pela primeira vez, concilia as funções de escritora, produtora e atriz.

Quantas mulheres estão dentro de cada mulher? Quantas vozes compõem cada história? Mulheres diversas, mulheres reais, com vozes que impactaram gerações e que refletem sobre o mundo à sua volta. Em “Por Elas”, o público é convidado a conhecer algumas dessas histórias e toda a coragem e potência por trás delas. O musical celebra a força da mulher e o legado deixado por quem as antecedeu.

O elenco traz novidades para a temporada paulistana, como Laura Lobo, atriz e cantora conhecida por seus papéis em musicais como “A Família Addams” e “Les Misérables”. Laura retorna ao Brasil diretamente de Israel para integrar o projeto. Nayara Venâncio, que esteve em produções como “Wicked” e “O Rei Leão”, também faz parte do time, junto com Larissa Carneiro, recém indicada ao Prêmio Bibi Ferreira por seu trabalho em “Um Grande Encontro”. A atriz e cantora Marya Bravo, de musicais como “A Noviça Rebelde” e “Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem”, segue no elenco ao lado de Eline, conhecida por estrelar premiadas produções como “Os Últimos 5 Anos” e “Bonnie & Clyde”; a dupla completa o quinteto feminino, cheio de personalidade, e que leva diversidade e força ao palco.

O espetáculo explora a potência de cantoras que cresceram ouvindo desde Marisa Monte até Whitney Houston, com um repertório que passeia pelos grandes sucessos dessas artistas. A dramaturgia se desenvolve através de jogos teatrais, criando um paralelo entre a força das mulheres brasileiras e a grandeza musical de cantoras homenageadas, a exemplo de Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares. “O público pode esperar um espetáculo que diverte, emociona e celebra a história e a memória de tantas mulheres“, revela Eline.

Com uma estética visual que celebra essa união feminina, simbolizada pela cor amarelo, “Por Elas” também reforça o elo entre as personagens e suas histórias. Dirigido pela experiente Stella Maria Rodrigues, o espetáculo conta com uma equipe criativa majoritariamente feminina. “Queria uma equipe que refletisse a força e a sensibilidade feminina”, explica Eline. A direção musical e os arranjos são assinados por Claudia Elizeu e Erica de Paula, com a direção de movimento de Juliana Gama. A iluminação é de Adriana Ortiz, o som de João Paulo Pereira, os figurinos de Kátia Gimenez e o visagismo de Marcos Padilha.

SERVIÇO:

Por Elas – Musical

Local: Teatro Nair Bello – 3° piso Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – São Paulo

Temporada: 1 a 24 de novembro

Sessões: Sexta às 20h, sábado e domingo às 16h

Duração: 80 minutos

Ingressos disponíveis na bilheteria do teatro e pelo site da Sympla (com taxa de conveniência)

https://bileto.sympla.com.br/event/99312?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabgPlETs-C442bnc7iNYAE2gVkngUkufv11Jwb_DqSJaSLAlGjI1ZzBPJU_aem_PrOXgZ3bkTyiAT0NxtNbrg