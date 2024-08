Musical infantil ganha apresentações gratuitas na Cidade Tiradentes

O espetáculo ‘LedAzeda’, um musical para infâncias, realizado pela Coletiva Filhas da Dita, ganha sessões gratuitas no Centro de Formação Cidade Tiradentes, nos dias 20 e 27/08.

Leda, a menina mais azeda da zona leste, só feria, cuspia e rugia aos quatro ventos. Um dia, conhece a fada Ada e, o que antes era só azedume, ganha cores de poesia. A história de LedAzeda é livremente inspirada no livro infanto-juvenil homônimo de Mahyra Costivelli e Taisa Borges, lançado em 2018 pela Editora Peirópolis. “Ninguém entendia porque Leda só feria. Não era aceita, não ocupava um lugar especial no coração de ninguém, por isso, machucada, feria. Mas tudo muda quando alguém resolve não se afastar, mas se aproximar, e mostrar a Leda que agora ela tinha lugar”, diz Thábata Wbalojá, responsável por assinar a dramaturgia. O espetáculo propõe reflexões sobre convivência e alteridade com graça, humor e poesia.

Filhas da Dita é uma coletiva formada por artistas dissidentes pessoas pretas, indígenas, trans, LGBs e gordas. Em cena, as atrizes Dandara Kunté, Ellen Rio Branco e Thábata Wbalojá. Somando nos backing vocals, Elix Rodrigues, Jhowenny Orun e Cláudio Pavão. Luara Iracema e Dandá Costa são as musicistas.

“Se as fadas madrinhas costumam ser loiras e as protagonistas magras e altas, nós inventamos essa história e colocamos em cena pessoas que se parecem com a gente – diversas, cheias de histórias e vivências diferentes”, comenta a diretora Lua Lucas. No repertório, guiado por canções autorais, ritmos dos mais variados: rock, salsa, rap, pop e R&B.

“Queremos apresentar LedAzeda para todas as crianças, diversas e coloridas como são! Provocar a reflexão pela diversidade com a força da alegria, da arte, da empatia e da música”.

Essas apresentações integram o projeto “Mostra das Ditas: corpo-repetório-cotidiano, um resgate!” contemplado pela 8ª edição do edital de Fomento às Periferias da Secretaria Municipal de Cultura.

SERVIÇO

CFCCT – Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Datas: 20 e 27/08.

Horários:

20/08 às 14h e 16h

27/08 às 14h

Endereço: R. Inácio Monteiro, 6900 – Jardim São Paulo, São Paulo – SP, 08474-480

Classificação Livre

Entrada Gratuita

SOBRE AS FILHAS DA DITA

Em 2024 a coletiva completou 17 anos de trabalho e pesquisa teatral contínuas, desenvolvendo diversos projetos e ações artístico-culturais no território em que foi fundado, o bairro Cidade Tiradentes. Atualmente, faz a gestão da Cooperativa de Artistas junta à Cia Aos Quatro Ventos. Filhas da Dita contam com repertório de 07 espetáculos teatrais – “LedAzeda” (2023); “Canto das Ditas (2019), que integrou a Mostra de Teatro de Heliópolis em 2022; “O sonho de Tatiana – uma poética sobre juventudes” (2017); “Coquetel Molotóv” (2015); “A Guerra” (2013); “El Quijote” (2009) e “Os Tronconenses” (2008) – e 03 produções em audiovisual, a web-série “Corpas” (2022) em 04 capítulos; a performance “MOVA – Efeito Colatera”l (2022) e o curta-documentário “Cê qué mentir pra preta velha?” (2020), além de diversas intervenções artísticas e a prestação de serviços de consultoria para organizações como Secretaria Municipal de Cultura, Unicef, Itaú Social e ONG Serenas.

ELENCO

Dandara Kunté: Atriz

Ellen Rio Branco: Atriz

Thábata Wbalojá: Atriz

Elix Rodrigues: Backing Vocal

Jhowenny Orun: Backing Vocal

Cláudio Pavão: Backing Vocal

Luara Iracema – Musicista

Dandá Costa – Musicista