Musical infantil apresenta o nordeste na CAIXA Cultural

Uma viagem que traz o universo da cultura nordestina através de canções, histórias e brincadeiras. Esse é o espetáculo infanto-juvenil “Cadê Rádbrin? – Uma Aventura Brincante” que será apresentado pelo grupo baiano Cadeiradebrin nos dias 28 e 29 de março, às 16 horas e no dia 30 de março em duas sessões, a primeira às 10 horas e a segunda, às 16 horas. As apresentações são gratuitas e celebram os 10 anos do grupo.

No espetáculo, os artistas (músicos/atores/brincantes) convidam adultos e crianças para vivenciar a expedição dos personagens da história, além de cantar e dançar os brinquedos populares como roda de coco, quadrilha, bumba-meu-boi, juntamente com brincadeiras originais, criadas pelo grupo.

A narrativa é sobre a aventura do menino Rádbrin (descendente de árabe) que, numa viagem ao Nordeste, se perde dos seus pais numa feira, encantado pelo som de um instrumento “diferente”. À procura dos pais, Rádbrin vive situações inusitadas que o levam a conhecer com encantamento e alegria a cultura nordestina. A vivência em forma de espetáculo com a duração de uma hora, conta com instrumentos musicais diversos, adereços cênicos, máscaras e canções originais, criadas pelo grupo, além de clássicos da cultura nordestina.

O projeto é realizado pelo grupo cênico-musical Cadeiradebrin, fundado em 2014, que atua no universo infantil e trabalha com as manifestações culturais brasileiras. É formado por artistas, brincantes e educadores que há mais de 20 anos desenvolvem pesquisas e criação artística inspiradas nas manifestações culturais brasileiras.

As músicas e brincadeiras do grupo são em sua grande maioria autorais e inspiradas nas festas e brinquedos populares nordestinos. Cada um dos seus integrantes traz no seu repertório múltiplas experiências artísticas, o que resulta em espetáculos musicais que dialogam com o teatro, a literatura, a dança e as artes plásticas. As apresentações são interativas e convidam crianças e adultos de todas as idades a “vestirem os óculos da imaginação”, experimentando a arte e cultura em forma de brincadeira.

O CadeiradeBrin tem no seu repertório diversos shows autorais, sendo alguns deles com temáticas alusivas aos festejos populares, como o Carnaval e festas juninas. A cada espetáculo, são convidados outros artistas brincantes, que contribuem trazendo outras possibilidades de instrumentação e expressão artística, fazendo com que cada espetáculo seja único.

ELENCO

Iara Castro atriz, cantora e arte-educadora, formada pela Escola de Teatro da UFBA e Pós-Graduada na Escola de Artes Dramáticas da USP. Atua em espetáculos há mais de 20 anos. É co-fundadora e artista brincante dos grupos Cazumbá Cia das Máscaras e Cadeiradebrin, onde assina também a direção artística/dramatúrgica, composições musicais e máscaras cênicas.

Rafael Kalunga é multi-instrumentista, luthier, artista plástico e arte-educador há mais de 20 anos. Desenvolve e executa trilha sonora para teatro, dança e vídeo, atuando como freelancer, e também com o Coletivo Ihu. Co-fundador, diretor musical, produtor e artista brincante nos grupos cênico-musicais Cadeiradebrin e Cazumbá Cia das Máscaras.

Gil Meireles é arte-educador, brincante, compositor e multi-instrumentista há mais de 20 anos, com formação em educação musical pela UFBA. Em 2015, formou-se no curso “A arte do brincante para educadores”, no Instituto Brincante (SP), de Antônio Nóbrega. É co-fundador, diretor musical e artista brincante do grupo cênico-musical Cadeiradebrin há quase 10 anos.

Músicos convidados

Daniel Neto é acordeonista e compositor formado pela Escola de Música da UFBA. Atua no cenário musical baiano e curitibano desde 2010, como artista solo e em grupos, além de acompanhar artistas como Saulo Fernandes, Ivan Sacerdote e Bule Bule. Autor da música ”Noite cinza, dia anil” premiada como melhor música instrumental no Prêmio Caymmi em 2013.

Rodrigo Sestrem é um brincante multi-instrumentista, compositor, poeta e palhaço. Participou da gravação de discos de diversos artistas de todo o Brasil, como Oswaldo Montenegro (RJ), Mateus Aleluia (BA), Baiana System (BA) , Josyara (BA), Bule-Bule (BA), Maviael Melo (PE), Flavio Tris (SP), entre outros. Atualmente está lançando o seu álbum autoral “Menestreando”.

FICHA TÉCNICA:

Gil Meireles – direção musical, voz, violão e baixo

Iara Castro – direção cênica, máscaras, voz e percussão

Rafael Kalunga – direção musical, concepção visual, voz e percussão

Daniel Neto – acordeom

Rodrigo Sestrem – flauta transversal

SERVIÇO:

CADEIRADEBRIN apresenta CADÊ RÁDBRIN – Uma Aventura Brincante

Local: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111 – Centro – São Paulo/SP (próxima à estação Sé do Metrô).

Datas e horários: dias 28 e 29 de março, às 16 horas e no dia 30 de março, às 10 horas (primeira sessão) e às 16 horas (segunda sessão).

Entrada Franca: Os ingressos serão distribuídos 1h antes do show, limitados a 1 (um) por pessoa.

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Acesso a pessoas com deficiência

INFORMAÇÕES AO PÚBLICO:

Tel.: (11) 3321-4400

Site: https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/SaoPaulo.aspx

Instagram: https://www.instagram.com/caixaculturalsp/

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal