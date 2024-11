Musical estreia em São Paulo no dia da Consciência Negra

No mês da consciência negra, São Paulo comemora a chegada de “Torto Arado – O Musical”. Após sucesso em Salvador, com duas temporadas esgotadas e visto por mais de 14 mil pessoas, o espetáculo estreia no palco do Teatro Raul Cortez do Sesc 14 Bis, nesta quarta, 20/11. A adaptação do best-seller de Itamar Vieira Junior tem direção musical de Jarbas Bittencourt e narra a história das irmãs Bibiana e Belonísia, netas de Donana – papéis interpretados por Larissa Luz, Bárbara Sut e Lilian Valesca. Com sessões quintas, sextas, sábados e aos domingos e direção geral de Elísio Lopes Junior, o musical conta com 22 profissionais em cena, sendo seis músicos e 16 atores, todos com vasta experiência em suas áreas de atuação. Em duas horas e vinte minutos de duração, a peça mergulha na cultura popular brasileira e com um texto épico e lírico revela, para além de sua trama, uma história de vida e morte nas profundezas do sertão baiano, um poderoso elemento de insubordinação social, de combate e redenção. Questões delicadas e difíceis como trabalho análogo à escravidão, racismo, resistência, sobrevivência, disputa de terra, bem como o universo da fé, magia, poesia e religiosidade são abordadas tanto no livro, quanto no musical. O espetáculo segue em curta temporada, até 15 de dezembro.

Ficha técnica:

Direção Artística e dramaturgia: Elísio Lopes Jr.

Dramaturgia: Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo

Direção de assistente e preparação de elenco: Ana Paula Bouzas

Direção assistente: Ricardo Gamba, Ridson Reis

Direção de movimento: José Carlos Arandiba (Zebrinha)

Direção assistente de movimento: Arismar Adoté

Coordenação geral e idealização do projeto: Fernanda Bezerra

Coordenação técnica: José Raimundo

Coordenação Artística: Patrícia Oliveira

Coordenação de comunicação: Ariadny Araújo

Direção Musical: Jarbas Bittencourt

Assistente Direção Musical: Rosa Denise

Preparação Vocal: Manuela Rodrigues

Direção cenografia: Renata Mota

Figurino: Bettine Silveira

Elenco: Larissa Luz, Cainã Naira, Anderson Danttas, Ana Barroso, Diogo Lopes Filho, Bárbara Sut, Erica Ribeiro, Guigga, Lilian Valeska, Ivan Vellame, Tariq, Sueli Ramos, Ofalowo, Raynna Jai Bispo

Banda: João Mendes, Nilton Azevedo, Talita Felicia, Joberson Macedo, Alana Gabriela, Géssica Oliveira, Arthur Oliveira

Torto Arado – O Musical

● Onde: Sesc 14 Bis. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo – SP

●Quando: Estreia em 20/11, às 18h. De 21 de novembro a 15 de dezembro (Quintas, Sextas e Sábados: às 20h. Domingos: às 18h). Nos dias 29/11, 05 e 06/12 haverá duas sessões: às 15h e 20h. Sessões com Libras: 05 e 06/12 às 15h, 07/12, às 20h e 08/12, às 18h. Sessões com Audiodescrição: 07/12, às 20h e 08/12, às 18h

● Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia entrada) e R$ 18,00 (credencial plena)

● Classificação: 14 anos

●Vendas: Site centralrelacionamento.sescsp.org.br / Aplicativo Credencial Sesc / Presencialmente nas bilheterias das unidades do Sesc São Paulo

Saiba mais em: https://www.sescsp.org.br/editorial/a-poesia-na-aridez/

