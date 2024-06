Musical Bar PRIDE arrecada doações para Casa Neon Cunha

Falta uma semana para a 6ª edição do Musical Bar, evento que celebra o “Mês do Orgulho LGBTQIA+” em show com artistas do teatro musical brasileiro e festa POP. No sábado (15/06), a partir das 23h, o público poderá celebrar na Jai Club (rua Vergueiro, 2.676, Vila Mariana – São Paulo). Os ingressos já estão disponíveis no Sympla e custam a partir de R$ 58.

Musicais como “Kinky Boots”, “The Prom”, “Priscilla”, “Cabaret”, “Rent” e “Brenda Lee e o Palácio das Princesas” serão alguns dos homenageados na noite, com apresentações dos artistas Amanda Doring, Bel Moreira, Marília Lopes, Bruno Boer, Renato Caetano, Vicenthe Oliveira e Sandro Conte, acompanhados do músico Guilherme Gila (piano) e sob apresentação da atriz e comunicadora, Olivia Lopes, que integra o time de artistas na noite.

Além do show, o Musical Bar PRIDE terá uma festa pra lá de especial, em ambiente acolhedor, e com o melhor do POP internacional e nacional ao comando do DJ Júlio Oliveira (@juliooliveira1). Correio elegante, microfone aberto ao público presente e uma competição de Lip Sync também fazem parte da programação.

CASA NEON CUNHA

Pela primeira vez e em caráter social, o Musical Bar firma parceria com a Casa Neon Cunha, a fim de arrecadar itens que vão ajudar na manutenção e continuidade das atividades do principal centro de acolhimento de pessoas LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Aliados, Assexuais) em situação de extrema vulnerabilidade social do ABC.

Ao adquirir o “Ingresso Social” a R$ 58, e mediante a doação de 2 ITENS DE HIGIENE PESSOAL ou 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL, o participante já contribui para a continuidade do projeto.

“Foi uma forma que encontramos de celebrar não só o Mês do Orgulho, mas de também ajudar uma casa que é tão tradicional no ABC e que ajuda tantas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade social”, comenta a artista e idealizadora do Musical Bar, Isabella Cavalari.

Segundo Paulo Araújo, coordenador da Casa Neon Cunha, em São Bernardo, a entidade tem sofrido com a falta de doações e precarização dos atendimentos, justificado pela falta de investimento público e doações. Este ano, para se ter ideia, o centro chegou ao limite e precisou paralisar as atividades até que as doações cubram o saldo devedor e viabilizem a reabertura do espaço em capacidade total de funcionamento.

No local, as pessoas buscam desde serviços básicos de sobrevivência, como alimentação, banho, área para descanso e para lavar roupa, até outras atividades, como retificação de nome e gênero nos documentos, cursos de capacitação em diversas áreas, atendimento jurídico e psicossocial, oficinas e espaço para convivência.

Quem quiser contribuir ainda mais, a entidade também aceita doações físicas de alimentos e produtos de higiene pessoal na sede, localizada na Rua Luiz Ferreira da Silva, número 183, no Parque Anchieta. Saiba mais em: https://casaneoncunha.org/site/ ou @casaneoncunha.

A JAI CLUB

Localizada no sul de São Paulo, ao lado da estação de metrô (Linha 1 – Azul), Vila Mariana, a Jai Club é uma casa de shows intimista e com capacidade para até 400 pessoas. Formada por equipe experiente e sob atmosfera inspiradora, possui um espaço acolhedor para artistas em ascensão e amantes da música, com eventos que passeiam por ritmos variados, que vão do pagode ao heavy metal.

Além de apreciar a boa música local, quem frequenta o espaço pode experimentar os bons drinks comercializados na casa e ter acesso ao restaurante de culinária japonesa, situado no piso superior do espaço.

CLASSIFICAÇÃO: 18 ANOS.

MENORES DE IDADE SOMENTE ACOMPANHADOS DE RESPONSÁVEIS.



Obs: Ingressos na modalidade consumação garantem a entrada + vale drink alcoólico ou não alcoólico.

SERVIÇO: MUSICAL BAR – PRIDE, A FESTA

DATA: 15 DE JUNHO (SÁBADO), A PARTIR DAS 23H

ONDE: JAI CLUB (RUA VERGUEIRO, 2676, VILA MARIANA, SÃO PAULO)

INGRESSOS: A PARTIR DE R$ 58

SITE: SYMPLA – https://www.sympla.com.br/musical-bar—pride-a-festa__2482479

ORGANIZAÇÃO: XODÓ COMUNICAÇÃO

APOIO: CONSULADO MINEIRO