Musical Bar entra em ritmo de carnaval

Prepare o abadá, o glitter e a fantasia e venha curtir a primeira edição de 2024 do MUSICAL BAR – ESPECIAL DE CARNAVAL. O show acontece domingo, 18 de fevereiro, das 19h às 23h, e os ingressos já estão à venda no site da Sympla.

Inédito em São Paulo, o evento entra no circuito paulistano de Carnaval e promete agitar a pista da Jai Club (rua Vergueiro, 2676 – Vila Mariana – SP), com a mistura da sonoridade carnavalesca e os principais sucessos do teatro musical totalmente repaginados, com muito batuque e samba no pé.

Os ingressos custam a partir de R$ 55 e entre as modalidades disponíveis estão as opções de: somente entrada (que permite acesso ao evento) e entrada + abadá personalizado (que além do acesso ao evento, garante também o item personalizado para a noite).

Obs: ao comprar pelo site da Sympla, o valor do abadá sai com desconto de 12,5%.

CLASSIFICAÇÃO: 18 ANOS. MENORES DE IDADE SOMENTE ACOMPANHADOS DE RESPONSÁVEIS.

JAI CLUB

Localizada no sul de São Paulo, ao lado da estação de metrô (Linha 1 – Azul), Vila Mariana, a Jai Club é uma casa de shows intimista e com capacidade para até 400 pessoas.

Formada por equipe experiente e sob atmosfera inspiradora, a casa possui um espaço acolhedor para artistas em ascensão e amantes da música, com eventos que passeiam por ritmos variados, que vão do pagode ao heavy metal.

Além de apreciar a boa música local, quem frequenta o espaço pode experimentar os bons drinks comercializados na casa e ter acesso ao restaurante de culinária japonesa, situado no piso superior do espaço.

LOJA MUSICAL BAR

Em parceria com a Encanto Corp, o Musical Bar possui loja online e exclusiva com produtos personalizados do teatro musical. Entre as opções estão: camisetas, canecas, bottons, abadá (em breve), e copo de festa personalizado.